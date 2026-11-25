كيف يصل السائل، أينما كان، إلى فتوى يطمئن إلى مصدرها ويفهمها بلغته؟ من هذا السؤال جاءت فكرة "حصين"، المرجع الإفتائي الرقمي الذي تعمل عليه دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لإتاحة رصيد الدار العلمي للجمهور والباحثين بتسع لغات.

وأسهمت المؤسسة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، في توفير الدعم المادي اللازم لانطلاق "حصين"، وأعلنت تقديم الدعم اللوجستي والإعلامي للمشروع.

وشهدت مرحلة الإعداد لقاءات بين الجانبين، من بينها لقاء 27 أكتوبر بمقر دار الإفتاء، حيث استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، النائب محمد أبو العينين، بحضور سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأمناء الفتوى وقيادات من الدار والمؤسسة وقناة "صدى البلد"، لمتابعة الاستعدادات للإطلاق.

وأشاد المفتي بدور المؤسسة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنها كانت أول من بادر بتقديم الدعم المادي والإعلامي لـ"حصين".

وأوضح أن المشروع يجمع علماء الشريعة والمتخصصين في التقنية لإتاحة ما لدي الدار من علم وخبرة، في صورة تحفظ دقة الفتوى وتيسّر الوصول إليها.

وعبّر النائب محمد أبو العينين ، عن اعتزازه بالمشاركة قائلًا "أشكر الله سبحانه وتعالى أنه اختارنا لهذا المشروع العظيم". وأكد أهمية أن يجد الناس علم دار الإفتاء في الوسائل الرقمية التي يستخدمونها يوميًا، خاصة أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تستقي إجاباتها من مصادر غير متخصصة.

وخلال اللقاء، أعلن أبو العينين عن تقديم برنامج "اسأل حصين" على شاشة "صدى البلد" بالتزامن مع إطلاق المنصة، بإشراف علماء دار الإفتاء، للإجابة عن أسئلة المشاهدين في شؤون الدين والحياة وتعريفهم بخدمات "حصين".