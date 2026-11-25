تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار باقات الإنترنت المنزلي في مصر، عقب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعديل سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي، بما يتيح للمشتركين الحصول على حجم استهلاك أكبر دون تغيير قيمة الاشتراك الأساسي، الأمر الذي دفع العملاء إلى مقارنة الأسعار والسعات المتاحة لدى شركات الاتصالات المختلفة.

وتضم قائمة مقدمي خدمات الإنترنت المنزلي في مصر شركات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر، التي تتيح باقات متنوعة تناسب احتياجات المستخدمين، بداية من السعات المحدودة وحتى الباقات الأكبر المخصصة للاستهلاك المرتفع، وتختلف الخيارات المتاحة من شركة إلى أخرى.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي WE

تتنوع باقات الإنترنت الأرضي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات WE بين عدة سعات شهرية، وتأتي قيمة الاشتراكات بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة وفق القائمة التالية:

100 جيجابايت مقابل 171 جنيهًا شهريًا.

150 جيجابايت مقابل 296.40 جنيه.

200 جيجابايت مقابل 376.20 جنيه.

250 جيجابايت مقابل 450.30 جنيه.

300 جيجابايت مقابل 524.40 جنيه.

400 جيجابايت مقابل 661.20 جنيه.

500 جيجابايت مقابل 752.40 جنيه.

750 جيجابايت مقابل 1054.50 جنيه.

1500 جيجابايت مقابل 1881 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات النت الأرضي فودافون

وتطرح فودافون مصر باقات إنترنت منزلي بسعات متعددة، تتيح للعملاء اختيار حجم الباقة وفق احتياجاتهم وطبيعة استخدامهم للإنترنت، وتبلغ الأسعار الشهرية شاملة الضرائب:

100 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا.

150 جيجابايت بسعر 296.40 جنيه.

200 جيجابايت بسعر 376.20 جنيه.

300 جيجابايت بسعر 524.40 جنيه.

750 جيجابايت بسعر 1054.50 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي أورنج

وتوفر أورنج مصر عددًا من باقات الإنترنت المنزلي التي تتفاوت في حجم السعة المخصصة للاستخدام الشهري، وجاءت قائمة الاشتراكات وفق الأسعار التالية:

باقة 100 جيجابايت بقيمة 171 جنيهًا.

باقة 150 جيجابايت بقيمة 296.40 جنيه.

باقة 200 جيجابايت بقيمة 376.20 جنيه.

باقة 300 جيجابايت بقيمة 524.40 جنيه.

باقة 500 جيجابايت بقيمة 752.40 جنيه.

باقة 750 جيجابايت بقيمة 1054.50 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي إي آند مصر

أما شركة إي آند مصر، فتقدم لعملائها باقات إنترنت أرضي مختلفة من حيث سعة التحميل، وتأتي أسعار الاشتراك الشهري بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة كالتالي:

باقة 100 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا.

باقة 150 جيجابايت بسعر 296.40 جنيه.

باقة 200 جيجابايت بسعر 376.20 جنيه.

باقة 300 جيجابايت بسعر 524.40 جنيه.

باقة 750 جيجابايت بسعر 1054.50 جنيه.

ماذا يتضمن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

وتضمن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة حجم الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع استمرار سعر الاشتراك عند 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، لتصبح القيمة الإجمالية التي يدفعها العميل 171 جنيهًا بعد تطبيق الضريبة بنسبة 14%.