كثيراً ما تتردد كلمة "السياسة" على مسامعنا، فترتسم في أذهاننا فوراً صور نمطية معقدة؛ قاعات اجتماعات مغلقة، وبِدل رسمية داكنة، ومصطلحات صعبة تتناقلها نشرات الأخبار والصحف اليومية، هذا التصور جعل الكثيرين، وخاصة فئة الشباب، يشعرون بأن السياسة شأن غامض يخص النخبة أو "الكبار" فقط، وأن الإبتعاد عنها هو خيار شخصي مريح! لكن الحقيقة المختلفة تماماً هي أن السياسة ليست عالماً منفصلاً يمكنك تجاهله، بل هي قدرك اليومي والإطار الذي ينظم كل تفصيلة تعيشها منذ لحظة استيقاظك وحتى خلودك للنوم؛ ففهمنا للسياسة بمفهومها الواسع واليومي يغير نظرتنا لأنفسنا وللمجتمع، ويحولنا من مجرد متفرجين إلى أفراد واعين بدورهم وتأثيرهم.

وانطلاقاً من هذه الحقيقة، إذا تأملنا يومنا العادي بدقة، سنجد أن هذا القدر اليومي حاضر في أبسط الأشياء التي قد لا نلقي لها بالاً؛ فكوب الماء النظيف الذي نشربه في الصباح، والطريق الممهد الذي نسلكه للوصول إلى مدارسنا أو أعمالنا، ووسائل النقل العامة التي نستخدمها، كلها نتائج مباشرة لقرارات وسياسات عامة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع الموارد، كما أن جودة التعليم الذي نتلقاه في المدارس والجامعات، وتوفر الرعاية الصحية في المستشفيات، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات الإجتماعية التي تُتخذ في البلاد.

ويمتد هذا التأثير اليومي ليدحض خطأً شائعاً يقع فيه البعض؛ إذ يظن البعض أن السياسة شأنٌ يقتصر على الوزراء والمسؤولين وحدهم، بينما هي في الواقع حاضرةٌ بقوة في جيبك، وفي طعامك، وفي ملامح مستقبلك! فالقيمة الشرائية للنقود والضرائب أو الدعم، وأسعار الغذاء وتوفره في الأسواق، وكذلك فرص العمل المتاحة لك غداً، كلها ثمار مباشرة للقرارات الإقتصادية والسياسية؛ لذا، فإن تجاهل السياسة بدعوى أنها "ليست اختيارك" يعني عملياً تجاهل العوامل التي تتحكم في لقمة عيشنا ومصيرنا القادم.

وأمام هذا الواقع الذي يمس معيشتنا ومستقبلنا مباشرة، يبرز السؤال الأهم: لماذا يجب على الجميع أن يفهموا السياسة؟ الإجابة ببساطة تكمن في أن الفهم السياسي هو مفتاح حماية المصالح الشخصية والعامة معاً؛ فعندما يمتلك كل فرد في المجتمع هذا الوعي فأنه

يساهم في توجيه بوصلة القرارات نحو الأفضل، مما يخلق رقابة مجتمعية إيجابية تمنع التهميش وتدفع بعجلة التنمية والتقدم للجميع.

ولا تتوقف قيمة هذا الوعي عند حدود المطالبة بالحقوق، بل تمتد لتكشف جوهر السياسة بوصفها فلسفة حضارية لإدارة الإختلاف وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة؛ فحين تتعدد الرغبات وتتصادم الأولويات، تصبح السياسة هي الأداة التي تحول هذا التباين إلى توافق يضمن إستقرار المجتمع ، وهو مبدأ أصيل أرساه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿أمرهم شورى بينهم﴾

، ليجعل من التشاور وتغليب العقل الجمعي أساساً للقرار السليم بعيداً الفوضى، ومن هذا المنطلق، يمارس الإنسان السياسة في أدق تفاصيل حياته؛ حين يوازن رب الأسرة بين احتياجات بيته وموارده، أو يتنازل الفرد عن جزء من رغبته الخاصة لصالح النظام العام في محيطه، ليدرك أن السياسة في أسمى معانيها هي فن صناعة التعايش وتحويل الإختلاف إلى قوة بناء.

وعلى النقيض من هذا التعايش المنظم، فإن هروب الأفراد من فهم هذا الواقع بدعوى أن السياسة "لغز معقد" يترك الساحة فارغة، ويجعل الإنسان مجرد متلقٍ سلبي لقرارات تؤثر في مستقبله ومستقبل أسرته دون أن يكون له رأي أو مشاركة فيها، وليس مطلوباً منك أن تصبح محللاً سياسياً يظهر على شاشات التلفاز، ولا أن ترهق عقلك بالتفاصيل المعقدة والمملة، ولكن "الوعي السياسي" أصبح اليوم ضرورةً أساسية تشبه حاجتنا لشرب الماء! فهو البوصلة التي تحميك من التضليل، وتساعدك على فهم ما يدور حولك بوضوح، لتتمكن من إتخاذ قرارات صائبة تخدم حياتك ومستقبلك وتحافظ على وطنك دون أن تنساق خلف الشائعات.

وتتضاعف خطورة غياب هذه البوصلة عندما نرى كيف يجعل الفرد فريسةً سهلةً للإنجراف وراء "الشائعات" والأخبار المضللة، ويوقعه في فخ الأجندات الخفية والحسابات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تسعى عمداً لإثارة الفتن وزعزعة إستقرار الأوطان، وهنا تتجلى الحكمة القرآنية في وضع منهج واضح للتعامل مع الأخبار والتثبت منها قبل تصديقها أو نشرها، كما في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ ،وفي عالمٍ يمتلئ بالدعاية الموجهة و"البروباغندا" الإعلامية، يمنحك وعيك السياسي القدرة على التبين والقراءة الدقيقة لما وراء السطور، ليمثل خط الدفاع الأول الذي يحمي العقول من التلاعب ويحفظ تماسك المجتمع.

ومن خلال هذا الدور الوقائي والفكري، ندرك أن السياسة ليست تهمةً أو سُبةً نتجنبها، ولا هي بحرٌ غامض ينبغي أن نخشى الاقتراب منه؛ بل هي المحرك الأساسي للعالم من حولنا، إن الوعي بها يمنحك النضج والإتزان الفكري، ويجعلك قادراً على قراءة الأحداث بعقلانية وموضوعية بعيداً عن الإنفعال والعواطف اللحظية، وباختصار شديد، إذا لم تسعَ لفهم السياسة وإدراك أبعادها، فستجدها تتحكم في تفاصيل حياتك ومستقبلك دون أن تشعر بذلك.

وحتى نضع هذا السعي نحو الوعي في إطاره العملي الصحيح، يجب أن ندرك أنه لا بد قبل أن تخوض انتخابات أو تنخرط في الأحزاب أن تمتلك ثقافة سياسية واعية، أو تسعى بجدية لأن تبني هذه الثقافة وتكون أهلاً لها، كما يجب أن تكون المشاركة الحزبية مشاركةً حقيقية وفعالة على أرض الواقع تنبع من رغبة صادقة في الخدمة والبناء، لا من مجرد التطلع إلى الأضواء أو الاستعراض الإعلامي الزائف؛ لذا، يبدأ الطريق الصحيح أولاً بالمعرفة، والإهتمام بالشأن العام، والتعاون على الخير كما أمرنا الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾؛ فأن تفهم حقوقك وواجباتك، وأن تدرك كيف تُصنع القرارات التي تمس حياتك، وأن تمتلك القدرة على التعبير عن رأيك بأسلوب حضاري وبناء، كل ذلك يمثل جوهر المواطنة الفاعلة التي تبني الأوطان وتواجه التحديات.

وبهذه المواطنة الفاعلة، يثمر تبسيط مفهوم السياسة وربطه بالحياة اليومية في تعزيز قيم الحوار وتقبل الآخر؛ فعندما ندرك أن الإختلاف في وجهات النظر هو أمر طبيعي وصحي لإدارة شؤون الحياة، نتعلم كيف نستمع للآراء المخالفة لنا باحترام، وكيف نبحث عن نقاط الإلتقاء بدلاً من الانغلاق والتعصب، وهذه الثقافة اليومية هي التي تصنع مجتمعاً متماسكاً قادراً على النهوض.

وختاماً لكل هذه الحقائق، يتضح لنا أن السياسة ليست خياراً نملكه فنقبله أو نرفضه، ولا هي مجرد عناوين عريضة في الصحف أو نقاشات تدور في الغرف المغلقة، بل هي قدرنا اليومي ونسيج حياتنا بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة؛ إنها الطريقة التي ننظم بها عيشنا المشترك، ونحمي بها حقوقنا، ونبني بها مستقبلنا، لذا، فإن كسر حاجز الخوف أو اللامبالاة تجاه هذا المفهوم يعد خطوة ضرورية لكل فرد يسعى لحياة أفضل، وعندما ندرك أن كل قرار نتخذه وكل مشاركة إيجابية نقوم بها في محيطنا هي جزء من هذا المشهد الكبير، نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لنكون شركاء حقيقيين في صناعة واقعنا وتطوير مجتمعنا.