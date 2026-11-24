شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 حالة من التباين الواضح في الأسواق، بين ارتفاع في عدد من السلع وانخفاض في سلع أخرى.

وقد سجل العدس المعبأ الصحيح أكبر تراجع اليوم، بعد أن انخفض سعره أكثر من 7 جنيهات، فيما سجلت كرتونة البيض أكبر ارتفاع، بعد أن زادت أكثر من 3 جنيهات، وهو ما جعل حركة الأسعار اليوم محل متابعة كبيرة من المواطنين.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 123.71 جنيه بعد زيادة قدرها 3.66 جنيه.

وسجل سعر البيضة البيضاء الواحدة اليوم 4.75 جنيه بعد انخفاض قدره 0.2 جنيه.

كما سجل سعر البيضة الحمراء الواحدة اليوم 4.82 جنيه بعد انخفاض قدره 0.24 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة اليوم 138.78 جنيه بعد زيادة قدرها 0.3 جنيه.

كما سجل سعر البيضة البلدي الواحدة اليوم 5.21 جنيه بعد انخفاض قدره 0.17 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 34.94 جنيه بعد انخفاض قدره 0.44 جنيه.

وسجل سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم 105.95 جنيه بعد انخفاض قدره 6.01 جنيه.

كما سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 34.48 جنيه بعد انخفاض قدره 0.27 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم 28.88 جنيه بعد انخفاض قدره 0.57 جنيه.

سجل سعر عبوة المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم 25.53 جنيه بعد انخفاض قدره 3.92 جنيه.

كما سجل سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح اليوم 61.55 جنيه بعد انخفاض قدره 7.12 جنيه.

وسجل سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ اليوم 68.66 جنيه بعد انخفاض قدره 1.59 جنيه.

فيما سجل سعر لتر زيت الذرة اليوم 131.35 جنيه بعد انخفاض قدره 0.09 جنيه.

وسجل سعر كيلو الشاي اليوم 240.19 جنيه بعد انخفاض قدره 0.24 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 61.5 جنيه بعد زيادة قدرها 0.48 جنيه.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 27.47 جنيه بعد زيادة قدرها 0.17 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم 27.47 جنيه بعد زيادة قدرها 0.29 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفول المعبأ المجروش اليوم 59.83 جنيه بعد زيادة قدرها 0.69 جنيه.

كما سجل سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام اليوم 11.09 جنيه بعد زيادة قدرها 0.15 جنيه.

كما سجل سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرام اليوم 13.17 جنيه بعد زيادة قدرها 0.01 جنيه.