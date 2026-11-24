قال الدكتور محمد السبكي، الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه لم يصدر حتى الآن أي توجيه أو قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بإلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء القديمة، حتى إذا تجاوز عمرها 10 سنوات، طالما أنها تعمل بصورة سليمة.

وأوضح السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن هناك توجهًا في قطاع الكهرباء للتحول من العدادات الميكانيكية القديمة إلى العدادات الإلكترونية، باعتبارها الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وتسهم في تسهيل العلاقة التعاقدية والمالية بين المشترك وشركة الكهرباء.

وأكد أن التحول إلى العدادات الإلكترونية لا يعني إجبار المواطنين على تغيير العدادات القديمة العاملة بصورة سليمة، مشددًا على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يصدر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المسؤول عن ضمان وجود علاقة عادلة بين مقدم الخدمة الكهربائية ومستخدمها.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من استبدال عداداتهم دون سابق إنذار، أوضح أن عمليات التغيير التي تتم حاليًا ترتبط بوجود عطل أو مشكلة فنية في العداد القائم، سواء كان ميكانيكيًا أو إلكترونيًا، ومن بينها عدم دقة القراءة.

وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن تحمل تكلفة تغيير العداد تتحدد وفقًا لعمره وسبب العطل؛ فإذا كان العطل ناتجًا عن مشكلة في العداد الذي وردته شركة الكهرباء، وحدث قبل مرور 10 سنوات على تركيبه، تتحمل الشركة تكلفة استبداله، ولا يتحمل المشترك أي أعباء مالية.

وأضاف أن المشترك يتحمل تكلفة تغيير العداد إذا تجاوز عمره 10 سنوات، موضحًا أن هذه المدة تمثل العمر الافتراضي للمعدة، لافتًا إلى أن هناك عدادات ميكانيكية قديمة لا تزال تعمل بكفاءة في عدد كبير من المنازل، ولا يوجد ما يستدعي تغييرها طالما أنها سليمة.