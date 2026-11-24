أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مقتل 27 من عناصر جماعة الحوثي وإصابة آخرين، وذلك في عملية عسكرية في جبهة الأقروض شرقي تعز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتحذيرات الإنسانية في المحافظة.

وتعد جبهة الأقروض وكحلان، من الجبهات النشطة حيث سبق وأعلن الجيش اليمني عن إحباط هجمات شنتها جماعة الحوثي على مواقع عسكرية في جبهتي الأقروض وكحلان بمحافظة تعز، مع الإشارة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة وفق بيان قيادة محور تعز العسكري.

وفي إطار العمليات، أفادت تقارير إعلامية بإعلان القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 149 من عناصر الحوثيين خلال تنفيذ أكثر من 800 عملية عسكرية خلال نوفمبر الجاري.

تأتي هذه التطورات ضمن العمليات العسكرية "فجر اليمن"التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية المسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية في تعز وعدد من الجبهات الأخرى، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وتصدٍ لمحاولات تسلل.

واتهمت القوات الحكومية الحوثيين باستهداف قرية كحلان في منطقة الأقروض بصاروخ باليستي أصاب منزلاً وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى إصابة امرأة برصاص قناص، وذلك في وقت تترافق فيه المواجهات مع تحذيرات أممية من نفاد الغذاء والوقود في تعز.