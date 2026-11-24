واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني، إذ شهد قطاع غزة غارات جوية وعمليات قصف وإطلاق نار أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما صعّدت قوات الاحتلال في الضفة الغربية من اقتحاماتها ومداهماتها واعتقالاتها، بالتزامن مع مواصلة تجريف الأراضي والاستيلاء على منازل، وتشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - باستشهاد ستة فلسطينيين، بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإصابة آخرين، جراء غارات وعمليات إطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد موظف في "الأونروا"، إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيرة أثناء تأدية عمله في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب سبعة آخرون بجروح بين الخطيرة والمتوسطة، جراء قصف طيران الاحتلال مركبة مدنية قرب دوار أنصار بمنطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت "وفا" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما واصلت دبابات الاحتلال إطلاق النار غرب البلدة.

وفي وسط القطاع، أصيبت سيدة برصاص الاحتلال قرب مدخل مخيم البريج، فيما ألحق قصف مسيرة إسرائيلية أضرارا بسطح منزل في مخيم النصيرات.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم في بلدة علار شمال المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا، عقب اقتحام مخيم الأمعري وتفتيش منزله، واحتجزت نحو 30 مواطنا وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم، كما اعتقلت شابا عقب مداهمة منزله في مدينة البيرة، فيما جرى احتجاز شاب في دير دبوان شرق رام الله وأفرج عنه لاحقاً.

وفي محافظة أريحا والأغوار، اعتُقل شابان بعد مداهمة منزليهما في قرية الديوك التحتا.

وفي محافظة قلقيلية، سلّم مواطن نفسه بعد اقتحام منزله ببلدة عزون وأُفرج عنه لاحقا بعد التحقيق معه.

وصعّد المستوطنون هجماتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة محافظات، ففي محافظة بيت لحم، اقتحم مستوطنون قرية مراح رباح وسرقوا محلا لبيع الخضار والفواكه يعود لأحد المواطنين، وهاجموا منزلين لشقيقين، وحاولوا سرقة مركبة فيما تصدى لهم الأهالي، كما حطموا زجاج مركبة أحد المواطنين.

واعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على مواطن أثناء حراثته أرضه في منطقة أبو انجيم ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفي محافظة أريحا والأغوار، هاجم مستوطنون منزل أحد المواطنين في قرية الديوك التحتا ودمروا محيطه وعاثوا فيه خرابا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحم مستوطنون قرية أم صفا وتجمعوا في بؤرة استيطانية بواد الزيتون، واعتدوا بغاز الفلفل على عائلة في مركبتها بمنطقة عيون الحرامية، شمال رام الله، ما أدى إلى إصابة عدد من أفرادها بالاختناق نقلوا على إثرها للمستشفى.

وفي الأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون للمرة الثانية على مسكن أحد المواطنين بتجمع الرأس الأحمر.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، منزلا في واد الرخيم ببلدة يطا، يعود لأحد المواطنين ورشقوه بالحجارة.

وواصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي في منطقة "خلة أبو صلاح" قرب سهل طوباس لشق طريق عسكري بطول 22 كيلو مترا وبعرض 50 مترا يصل بين حاجز عين شبلي وحاجز تياسير شرق المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جمالا غرب المحافظة، واستولت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية وموقع لتمركز جنودها.

ونصبت قوات الاحتلال بوابتين حديديتين عند مدخلي قرية المنصورة وقرية عنزا جنوب محافظة جنين لعزلهما والسيطرة على شارع جنين - نابلس.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة والسوق التجارية وداهمت محلا زراعياً وصالون حلاقة في شارع حطين، واقتحمت مخيم عسكر الجديد.

وفي محافظة الخليل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بمنطقة بئر الحمص وعرقلت حركة المواطنين، وأغلقت طرقا بالبوابات والسواتر، كما اقتحمت مخيم الفوار بعدد من الآليات العسكرية، ترافقها قوة من جنود مشاة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية.

وفي محافظة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الجديرة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ومدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البيرة وتمركزت في محيط المسجد العمري، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، وقرية تياسير شرق المدينة، وبلدة طمون جنوبا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت تياسير بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعها، وسط إطلاق القنابل المضيئة، قبل انسحابها باتجاه مدينة طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، انطلاقا من بوابة عاطوف شرق البلدة.