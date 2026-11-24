علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، على خسارة الفريق الأحمر أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد شريف إكرامي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشاعره كانت متضاربة عقب المباراة، بسبب ارتباطه الكبير بالأهلي، الذي قضى بين صفوفه 25 عاما، مشيرا إلى أن الخسارة لم تكن مجرد فقدان ثلاث نقاط، بل كشفت عن حالة مقلقة داخل الفريق.

وقال إكرامي: «أنا مشاعري متلخبطة النهاردة، أنا لعبت في الأهلي 25 سنة ودي حاجة غارزة جوايا حتى لو بنتمي لبيراميدز، خسارة النهاردة أكبر من مجرد خسارة ماتش وتلات نقاط، طبيعي أي فريق ممكن يخسر ولسه الدوري طويل، وياما الأهلي رجع من فرق نقاط أكبر من 7 نقاط».

وأضاف أن أكثر ما يثير قلقه هو الحالة النفسية والفنية للاعبي الأهلي داخل الملعب، موضحا أن الفريق يعاني من غياب الثقة، وهو ما يظهر في لغة جسد اللاعبين وتصرفاتهم خلال المباريات.

وتابع: «المقلق بالنسبالي هي حالة الفريق جوا الملعب، مفيش ثقة، مينفعش فرقة الأهلي يبقى معندهاش ثقة بالمنظر ده، تبص في عيون اللعيبة ولغة جسمهم تحس مفيش أي ثقة وحالة توهان، ومفيش شخصية ولا أي أفكار للمدرب».

وفي سياق آخر، كشف إكرامي عن مشهد أثار قلقه خلال المباراة، بعدما غادر عدد من جماهير الأهلي المدرجات قبل نهاية اللقاء، مؤكدا أن جماهير الفريق اعتادت مساندة اللاعبين والإيمان بقدرتهم على العودة حتى اللحظات الأخيرة.

وقال حارس بيراميدز إن فقدان بعض الجماهير الأمل في عودة الأهلي خلال المباراة يعكس حجم تراجع الثقة في الفريق، مشددا على أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية الوصول إلى هذا المشهد، وليس اللاعبون وحدهم.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، حيث افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام بيراميدز.