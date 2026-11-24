استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، عند آخر ارتفاع سجلته في ختام تعاملات أمس الاثنين، لتحافظ على مكاسبها الكبيرة، بعد واحدة من أقوى جلسات الصعود التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، وكان الذهب قد شهد ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات أمس الاثنين، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 135 جنيها، ليسجل 5700 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 154 جنيها، ليسجل 6514 جنيها.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 4789.94 جنيه، لتسجل 202608.05 جنيه.

بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1080 جنيها، ليسجل 45600 جنيه.

واستقرت الأسعار مع بداية اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات إغلاق أمس، في إشارة إلى تماسك السوق عند مستوياته المرتفعة، وترقب المتعاملين لاتجاه الذهب عالميا خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6514 جنيه مصري، و119.66 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5700 جنيه مصري، و104.70 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 202608 جنيه مصري، و3722.06 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 45600 جنيه مصري.