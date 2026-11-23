ارتفعت أسعار الذهب من جديد اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، بعد أيام من التراجع الحاد، ليقود عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المصرية، موجة الصعود القوية، ويحقق واحدة من أكبر قفزاته اليومية خلال الفترة الأخيرة.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 180 جنيها في الجرام الواحد، ليسجل 5745 جنيها، مقابل 5565 جنيها أمس الأحد، في صعود يعكس عودة قوية للمعدن الأصفر، وعودة الإقبال عليه بعد موجة الهبوط التي أفقدته مئات الجنيهات.

جاء صعود عيار 21 مدعوما بارتفاع قوي لجميع الأعيرة، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 206 جنيهات، ليسجل 6566 جنيها، مقابل 6360 جنيها أمس الأحد.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 6407.32 جنيه، لتسجل 204225.43 جنيه، مقابل 197818.11 جنيه أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1440 جنيها، ليسجل 45960 جنيها، مقابل 44520 جنيها أمس، ليقترب من جديد من مستوى 46 ألف جنيه، بعد أن ابتعد عنه خلال موجة التراجع الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6566 جنيه مصري، و118.18 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5745 جنيه مصري، و103.40 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 204225 جنيه مصري، و3676 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 178689 جنيه مصري، و3216.34 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 45960 جنيه مصري.