أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس إدارة شركة "إنفيديا" إعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، معتبرا أن قيادته ضرورية لضمان نجاح الشركة، وازدهار الاقتصاد الأمريكي.

ترامب: عودة هوانج قرار “صحيح ومناسب”

وقال ترامب، في منشور، إن قرار مجلس الإدارة "صحيح ومناسب"، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية لا ترى أي سبب للاعتقاد بأن عودة هوانج إلى قيادة الشركة تشكل خطراً على الأمن القومي.

وأضاف أن المدعية العامة الأمريكية أكدت أن الحكومة لا تمتلك أدلة على تورط هوانج في أي سلوك غير قانوني.

إشادة شخصية بهوانج

وعلى الصعيد الشخصي، قال ترامب إنه تعرّف إلى هوانج، ووصفه بأنه "وطني عظيم وكنز وطني"، مشدداً على أهمية قيادته لشركة "إنفيديا" بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب الشركة إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن مدى التزامها بضوابط التصدير الأمريكية، لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية، وواجبها الوطني في حماية الأمن القومي.

وهنأ الرئيس الأمريكي في ختام منشوره جنسن هوانج، ومجلس إدارة "إنفيديا"، والشعب الأمريكي، وكذلك العالم.

عودة جنسن هوانج إلى منصبه بعد 11 يوماً من استقالته

وأعلنت شركة إنفيديا اليوم الإثنين إعادة تعيين جنسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي، بأثر فوري، في تراجع غير مسبوق عن قرار استقالته، وتحت ضغط متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت عودة هوانج في أعقاب الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين، وهو ادعاء تنفيه بكين.

قفزة قوية في الأسهم

وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 31% في التداولات قبل افتتاح السوق، فور إعلان خبر العودة.

وتأتي عودة هوانج بعد ضغوط متزايدة من الموظفين والمساهمين وشركاء العمل، بالإضافة إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه يريد أن يرى هوانج يعود إلى أعلى منصب في الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إنفيديا، هارفي جونز، قد قال الأسبوع الماضي إن الشركة لن تعيد توظيف هوانج على الرغم من الحملة المتزايدة لعودته، قبل أن يتراجع المجلس عن موقفه.

صانع إمبراطورية الذكاء الاصطناعي

وقام هوانج ببناء شركة إنفيديا من مصمم رقائق ألعاب فيديو إلى المورد المهيمن لمعالجات الذكاء الاصطناعي، ولعب دوراً محورياً في خارطة طريق الرقائق الخاصة بها، وعلاقاتها الرئيسية مع العملاء، وعلاقاتها مع واشنطن.

واستقال هوانج في 12 نوفمبر بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين، وكان لرحيله صدى واسعا من وادي السيليكون إلى تايبيه وواشنطن.

وجمعت عريضة تطالب بإعادته إلى منصبه أكثر من 180 ألف توقيع، من بينها توقيع إيلون ماسك، مما يؤكد الدعم القوي غير المعتاد لمسؤول تنفيذي تنحى وسط جدل واسع.