كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز، وذلك وفق ما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: توفيق محمد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي، خط الهجوم: بن شرقي، زيزو، بن جديدة

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

كما يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

ويطمح الأهلي بقيادة مدربه حسين عموتة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار مهم يعيد الفريق بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب، في المقابل يأمل بيراميدز بقيادة رولاني موكوينا في مواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على صدارة الترتيب