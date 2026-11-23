اقترب المدرب المصري علاء نبيل من تولي منصب المدير الفني للاتحاد السوري لكرة القدم، بعد الاجتماع الذي جمعه بفراس تيت، رئيس الاتحاد، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في العاصمة دمشق، لبحث ملامح المرحلة المقبلة وخطط تطوير الكرة السورية.

علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة السوري

وشهد اللقاء مناقشة رؤية علاء نبيل بشأن تطوير المنظومة الفنية لكرة القدم السورية، إلى جانب استعراض الخطط والتوجهات المستقبلية للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، في إطار التحركات التي يقودها الاتحاد لإعادة تنظيم العمل الفني خلال الفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد خلاله أن الاجتماع تناول التصورات الخاصة بتطوير العمل الفني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز منظومة كرة القدم السورية وتحسين مستوى المنتخبات الوطنية.

ويأتي اقتراب علاء نبيل من المنصب الجديد في ظل حالة من الترقب داخل الشارع الرياضي السوري، بسبب النتائج التي حققها المنتخب الأول تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا، وما يصاحبها من مطالب بإجراء تغييرات على مستوى الإدارة الفنية.

علاء نبيل.. مسيرة تدريبية حافلة بالتجارب العربية والأفريقية

ويمتلك المدرب المصري علاء نبيل خبرات تدريبية متنوعة، بعدما عمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة من 1994 وحتى 2002، وكان أحد أفراد الجهاز الذي ساهم في تتويج الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1998.

كما خاض تجربة مهمة مع المنتخب الأردني، حيث عمل مدربًا عامًا وساهم في وصول منتخب النشامى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2004.

وعاد نبيل للعمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر في فترات مختلفة بين عامي 2004 و2014، قبل أن يخوض عددًا من التجارب مع الأندية المصرية والعربية، أبرزها المقاولون العرب والفيصلي الأردني والسالمية الكويتي.

تجربة منتخب مصر قبل الانتقال إلى الكرة السورية

وتولى علاء نبيل منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من 2024 إلى 2025، خلفًا للبرتغالي نيلو فينجادا، قبل أن يدخل في مفاوضات مع الاتحاد السوري لكرة القدم، انتهت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن توليه منصب المدير الفني للاتحاد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتضاح الصورة النهائية بشأن تولي المدرب المصري المهمة، والدور الذي سيقوم به في تطوير العمل الفني داخل الاتحاد السوري، خاصة فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية.