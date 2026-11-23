في إطار الاهتمام بالقرى المنتجة وتعزيز الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من مزارعي محصول الثوم بقرية سلاقوس التابعة لمركز العدوة، لبحث مطالبهم وسبل تطوير منظومة الإنتاج والتخزين والتسويق، بما يدعم المزارعين ويحافظ على القيمة الاقتصادية للمحصول، حيث تعد القرية من أكبر مناطق إنتاج الثوم بالمحافظة، إذ تبلغ المساحة المنزرعة بها نحو 1500 فدان

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مقترح إنشاء ثلاجة متخصصة لتخزين الثوم على مساحة 10 آلاف متر مربع، بما يتيح الحفاظ على جودة المحصول وإطالة فترة صلاحيته، والحد من الفاقد، وتحسين فرص تسويقه وتحقيق عائد أفضل للمزارعين، خاصة أن ما بين 60 و70% من إنتاج الثوم بالمنطقة يُوجَّه إلى الأسواق التصديرية، وهو ما يعكس أهمية سلاقوس في دعم منظومة الصادرات الزراعية.

ووجّه المحافظ بدراسة المقترح والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تنفيذه وفقًا للاشتراطات والإجراءات المنظمة.

وفي سياق متصل، استجاب المحافظ لمطلب أهالي القرية بشأن إنشاء مدرسة جديدة على قطعة أرض تبرع بها عدد من أبناء سلاقوس، لتلبية احتياجات المنطقة من الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية، موجّهًا بدراسة الطلب والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث إمكانية إدراجه ضمن خطط التوسع في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور سعيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطه حسين عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة العدوة.

