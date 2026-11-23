قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع المدني عموماً والقطاع الخاص يمثلان عنصراً مهماً في جهود دعم الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى وجود تعاون كبير مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات.

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنّ من أبرز مجالات التعاون مع القطاع الخاص العمل على التمكين الاقتصادي، حيث يعتبر شريك أساسي في هذا الأمر، من خلال إسناد إدارة عدد كبير من المدارس الفنية إليه، إلى جانب مشاركته في تجهيز الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

نستعين بالقطاع الخاص لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وأوضح أن القطاع الخاص هو الأكثر معرفة بالمهارات المطلوبة واحتياجات الأسواق، ولذلك يمثل شريكاً أساسياً في مشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكداً أنه العمود الذي تعتمد عليه الدولة في هذا المسار، باعتباره الجهة التي تسهم في خلق فرص العمل.

وشدد وزير المالية على أن الدولة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل كافية، قائلاً إن الحكومة تقف إلى جانب القطاع الخاص وتعمل معه لتحقيق هذه الأهداف.