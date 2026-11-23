دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة والاحتكام إلى الوسائل السلمية لتسوية الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا دعم العراق لجميع الجهود المبذولة عربيًا وإسلاميًا ودوليًا من أجل إنهاء هذا الصراع، وتجنب التصعيد والبحث عن حلول سلمية للخلافات.

وشدد الزيدي على ضرورة ارتقاء المؤسسات والفعاليات العربية الرسمية العاملة في إطار منظومة العمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات التي تواجه المنطقة، داعيًا إلى إعادة النظر في آليات عمل المنظومات والمؤسسات العربية بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد أن العراق يتمسك بمواقفه المبدئية تجاه القضايا العربية، ويواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما يخدم مصالح شعوبها ومستقبلها المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع المراسمي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بحضور السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن استمرار معاناة الفلسطينيين وتكرار الحروب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني استمرار الصراع في المنطقة، والمزيد من الكوارث والآلام.

وشدد الزيدي على الحق الكامل وغير المنقوص لأبناء الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، والتمتع بحقوقهم المكفولة إنسانيًا وقانونيًا ودوليًا.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه منذ سنوات تحديات معقدة نتيجة الحروب المتتالية، التي تسببت في أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من المناطق العربية، مؤكدًا أن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، وتكرار حروب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه إطالة أمد الصراع وتعميق المعاناة الإنسانية.

تكرار حروب الإبادة الجماعية

وفيما يتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك، أكد الزيدي دعم العراق لآليات العمل العربي، وضرورة الارتقاء بها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الأزمات الراهنة.

كما أكد دعم العراق لاستقرار السودان ولبنان واليمن، إلى جانب جميع الدول العربية، في إطار موقف بغداد الداعم لأمن الدول العربية واستقرارها، وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الزيدي أن العراق يتمسك بسياسة التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة في علاقاته الخارجية، ويتجه نحو بناء شراكات منتجة وفاعلة تقوم على المصالح المشتركة، بما يجعل علاقاته الخارجية مجالًا للتعاون وخلق الفرص بعيدًا عن منطق الصراعات، وبما يحقق المصالح الوطنية ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن هذه التوجهات تنطلق من البرنامج الحكومي الذي تبنته حكومته منذ توليها المسؤولية، وتستهدف تعزيز مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء العرب والدوليين.

وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وعدم السماح بوجود سلاح خارج المؤسسات العسكرية الرسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من القواعد التي تمثل خريطة طريق لعملها في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها تعزيز سيادة الدولة وتطوير قدرات القوات الأمنية.

وقال الزيدي إن الأمن يمثل مرتكزًا أساسيًا للدولة وسلامتها، موضحًا أن الحكومة بدأت تنفيذ عملية إصلاح شاملة للهياكل الإدارية والمالية والحكومية، ومعالجة مواطن الضعف التي أتاحت انتشار الفساد.

وأضاف أن الحكومة بدأت مواجهة الفساد بعزم وإرادة، استنادًا إلى تطلعات الشعب العراقي لاستعادة الأموال المسروقة، بالتوازي مع تنفيذ معالجات اقتصادية تستهدف زيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، شدد الزيدي على أن العراق ينظر إلى نفسه باعتباره شريكًا اقتصاديًا، ويمتلك رؤية شاملة لدعم التكامل العربي على مستوى القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى العمل الجاد لتحقيق التكامل في مختلف المجالات، بما ينعكس على رفاهية الشعوب العربية وقدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى ما تمتلكه الدول العربية من ثروات طبيعية ومواقع جغرافية متميزة وقدرات بشرية، مؤكدًا أن هذه المقومات تمثل حوافز لتعزيز التكامل وبناء منظومة عربية أكثر قوة وتأثيرًا على الساحة الدولية.