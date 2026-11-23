يلقي علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الاثنين، كلمة أمام المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، يستعرض خلالها موقف بلاده من التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، ورؤية الحكومة العراقية تجاه القضايا العربية، وأولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه العراق والمنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء يعقده الزيدي مع السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، في ثاني لقاء يجمعهما خلال شهرين، بعدما التقيا في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثا آنذاك تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تنسيق الجهود لاحتواء التوترات واستعادة الأمن والاستقرار.

وتكتسب كلمة رئيس الوزراء العراقي أمام المندوبين الدائمين أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لطرح الموقف الرسمي لبغداد أمام ممثلي الدول العربية، وتوضيح رؤيتها بشأن دور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ومسارات التعاون التي تسعى الحكومة العراقية إلى تطويرها مع المنظمة العربية خلال الفترة المقبلة.

لقاء نبيل فهمي والزيدي

وكان الزيدي قد أكد خلال لقائه السابق مع نبيل فهمي في نيويورك التزام العراق بمواقفه تجاه القضايا العربية الأساسية، ودعوته إلى تغليب لغة الحوار، مشيرًا إلى انفتاح حكومته على مبادرات الشراكة والاستثمار الاقتصادي الداعمة للتكامل العربي، كما أكد دعم العراق للمهام والأدوار التي تضطلع بها جامعة الدول العربية، وسعيه إلى تفعيل المزيد من البرامج المشتركة معها بما يخدم التنمية العربية.

ومن جانبه، أكد نبيل فهمي خلال اللقاء أهمية مكانة العراق داخل منظومة العمل العربي المشترك، وحرص الجامعة العربية على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع بغداد، بما يعزز قدرة المنظمة على خدمة المصالح العربية المشتركة والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية، حيث استقبله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، قبل أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتتضمن الزيارة ترؤس الزيدي، إلى جانب نظيره المصري مصطفى مدبولي، اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تستهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.