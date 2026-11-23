لم تهدأ الأحاديث حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال رغم إعلانه الاعتزال الدولي ووضع نهاية لمسيرة امتدت لأكثر من 23 عامًا بعدما انتشرت روايات تتحدث عن تحركات برتغالية لإعادة قائدها التاريخي إلى المنتخب في محاولة لإنهاء الخلافات التي سبقت قراره ومنحه فرصة أخيرة لوداع الجماهير بقميص بلاده.

وتصاعدت التكهنات خلال الساعات الأخيرة مع تداول أنباء عن توجه المدرب جورجي جيسوس وعدد من الشخصيات السياسية البرتغالية إلى السعودية لعقد لقاء مع رونالدو وتقديم اعتذار له عن طريقة التعامل معه وإقناعه بالتراجع عن قرار الاعتزال قبل أن تضيف المنشورات رواية أخرى بشأن رد اللاعب الذي قيل إنه اكتفى بعبارة: " برجع لكم لاحقًا" .

لكن القصة التي بدت وكأنها تمهد لعودة مفاجئة للنجم البرتغالي إلى منتخب بلاده اصطدمت بغياب الأدلة التي تثبت حدوث هذه الزيارة من الأساس لتعود القضية إلى نقطة أكثر أهمية: هل هناك بالفعل رغبة رسمية في استعادة رونالدو أم أن الحديث عن عودته اختلط بمناقشات تخص تكريم مسيرته الدولية؟

حقيقة زيارة جورجي جيسوس إلى السعودية.. ماذا حدث بالفعل؟

رغم الانتشار الواسع للرواية المتعلقة بزيارة وفد برتغالي إلى السعودية فإن التحقق من المعلومات المتداولة لم يكشف عن أي دليل موثوق يؤكد وصول جورجي جيسوس أو مسؤولين سياسيين برتغاليين إلى المملكة للقاء رونالدو.

وفي هذا السياق نشر موقع «Arabia Fact Check» المتخصص في تدقيق المعلومات تصحيحًا بشأن الادعاءات التي تحدثت عن تحرك برتغالي لاسترضاء قائد المنتخب السابق وإقناعه بالعودة موضحًا أن المنشورات المتداولة قدمت زيارة مزعومة باعتبارها واقعة مؤكدة رغم عدم ثبوت حدوثها.

وأشار الموقع إلى أن ما ظهر في بعض التقارير منذ 19 نوفمبر يتعلق بمناقشات بشأن إقامة مباراة وداع محتملة لرونالدو وليس بزيارة مؤكدة إلى السعودية أو لقاء جمع اللاعب بوفد برتغالي.

وبالتالي فإن الحديث عن اعتذار رسمي لرونالدو أو عن رد منسوب إليه بشأن إمكانية العودة لا يستند حتى الآن إلى معلومات موثقة وهو ما يجعل الفصل بين فكرة تكريم اللاعب ومحاولة استعادته أمرًا ضروريًا عند تناول مستقبله الدولي.

اعتزال رونالدو.. نهاية 23 عامًا من المجد بقميص البرتغال

وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا في 5 نوفمبر 2026 من خلال مقطع مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليضع حدًا لمسيرة استثنائية بدأت في أغسطس 2003 وتحول خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المنتخب البرتغالي.

ولم يكن قرار الاعتزال مجرد ابتعاد لاعب عن المشاركة الدولية بل نهاية رحلة ارتبطت بأبرز الإنجازات التي حققتها الكرة البرتغالية خلال العقدين الماضيين بعدما أصبح رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 146 هدفًا وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية بـ234 مباراة.

وقال رونالدو في رسالة الاعتزال: «لقد حان اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 إلى المنتخب الوطني» في إشارة واضحة إلى إدراكه أن رحلته بقميص البرتغال وصلت إلى محطتها الأخيرة.

وأكد النجم البرتغالي أن القرار لم يكن سهلًا لكنه يشعر بالفخر تجاه ما قدمه طوال مسيرته مشددًا على أنه غادر المنتخب مرفوع الرأس بعدما بذل كل ما لديه من أجل بلاده وأن تمثيل البرتغال سيظل شرفًا يرافقه طوال حياته.

كما أبدى تمسكه بمواصلة دعم المنتخب رغم ابتعاده عن المشاركة مؤكدًا أنه سيظل مشجعًا لزملائه ومحتفلًا بانتصاراتهم وهو ما يعكس رغبته في الاحتفاظ بعلاقته بالمنتخب حتى بعد إسدال الستار على مشواره الدولي.

خلاف جورجي جيسوس.. هل كان السبب الحقيقي وراء قرار الاعتزال؟

رغم أن رونالدو قدم اعتزاله باعتباره قرارًا مرتبطًا بنهاية رحلته الدولية فإن التوتر الذي نشأ بينه وبين المدرب جورجي جيسوس قبل الإعلان عن القرار ألقى بظلاله على المشهد وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن دور الخلاف في تحديد توقيت النهاية.

وبدأت الأزمة بعد مواجهة البرتغال والنرويج التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1 بعدما بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة رغم مشاركته في عمليات الإحماء دون أن يمنحه جيسوس فرصة النزول إلى أرض الملعب.

وزادت حدة التوتر عندما غادر اللاعب معسكر المنتخب يوم 30 سبتمبر عشية مواجهة الدنمارك في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية البرتغالية.

وأوضح رونالدو في وقت سابق أنه شعر بأن جيسوس لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن منحه فرصة المشاركة أمام النرويج بعدما استعد للدخول إلى المباراة لكنه لم يحصل على الفرصة مؤكدًا أن الواقعة لم تكن الأولى التي يشعر فيها بعدم الالتزام بالتفاهمات بينهما.

ورغم الخلاف أكد المدرب أن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمام رونالدو إذا قرر العودة قبل أن يفرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة إيقاف لمدة 30 يومًا وغرامة مالية على اللاعب بسبب مغادرته معسكر المنتخب.

وعقب إعلان الاعتزال قال جيسوس إنه طلب من رونالدو الاستمرار لكنه شدد على ضرورة احترام رغبته مؤكدًا أن النجم البرتغالي سيظل أحد أهم رموز كرة القدم في بلاده.