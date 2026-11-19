كشفت صحيفة أبولا البرتغالية كواليس سخرية جواو كانسيلو قائد منتخب البرتغال من زميله كريستيانو رونالدو أعقاب إعلان الاخير الإعتزال دوليا.

وأثار جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديش جدلًا في البرتغال مساء الثلاثاء الماضي إذ يرى بعض المشجعين في حديثهما الجانبي عقب مواجهة ويلز (2-3) سخرية من كريستيانو رونالدو بعد إعتزال اللعب دوليا.

وأفادت الصحيفة البرتغالية أن جواو كانسيلو أنهى المباراة حاملًا شارة القيادة بعد استبدال فيرنانديش وهو يشير ضاحكًا إلى شارته، فيما صاح فيرنانديش موجهًا كلامه إلى المصوّر: صور الزعيم.

وبحسب الصحيفة، يرى بعض المشجعين في ذلك رسالة غير مباشرة إلى رونالدو، بينما يعتبره آخرون مجرد مزحة بريئة.

وتغلب منتخب البرتغال على نظيره منتخب ويلز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

اعتزال رونالدو

وأعلن كريستيانو رونالو قائد فريق النصر السعودي، اعتزاله اللعب دوليا، ليضع نهاية لمسيرته الدولية.

وكشف النجم البرتغالي عن قراره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أعلن خلاله انتهاء مشواره الدولي، في خطوة تمثل نهاية حقبة استثنائية بقميص منتخب بلاده.

ويعد الدون كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب البرتغالي، بعدما قاد بلاده في العديد من البطولات الكبرى، ونجح في ترك بصمة تاريخية على مستوى المشاركات والأهداف والإنجازات الدولية.

وأثار إعلان كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي حالة من الاهتمام الواسع بين جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة أن رونالدو ارتبط اسمه لسنوات طويلة بإنجازات الكرة البرتغالية، وكان أحد أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ المنتخب على الساحة الدولية، وبهذا القرار، يفتح رونالدو صفحة جديدة في مسيرته الكروية، مع استمرار مشواره الاحترافي على مستوى الأندية، في ظل ارتباطه بنادي النصر السعودي.