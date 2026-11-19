التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، النائب مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد أشاد في مستهل اللقاء بخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبالدور الإيجابي الذي يلعبه مجلس النواب الأمريكي في دفع وتعزيز تلك العلاقات بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة بين البلدين، معرباً عن تقديره لرئيس مجلس النواب لرعايته مراسم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس، وحرصه على إقامة المراسم خلال فترة رئاسته للمجلس، مؤكداً أهمية مواصلة دعم الشراكة بين البلدين والتي تعد ركيزة أساسية في منظومة دعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى أن ميدالية الكونجرس الذهبية تعد التكريم المدني الأرفع تقديراً للرئيس السادات ودور مصر، مشيداً بجهود مصر المتواصلة لتعزيز السلام واحتواء الأزمات بالمنطقة، ومؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله مصر من شريك رئيسي في دعم المصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، ومن بينها دعم مصر لخطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة وتنفيذ مرحلتها الثانية، وأهمية استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن ضرورة تسوية الأزمة مع إيران عبر المسار السياسي والتفاوض، للحيلولة دون تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر والتهديدات مع التأكيد على ضرورة الالتزام بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما لذلك من أهمية بالغة على سلاسل الإمداد الدولية والاقتصاد العالمي.