كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، دائرة اهتمامات عدد من المنتخبات خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتباط اسمه بتولي القيادة الفنية لأكثر من منتخب عربي.

حسام حسن

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حسام حسن في الفترة الماضية أصبح مرشحًا لقيادة أكثر من منتخب، بينها منتخبات الجزائر والعراق".

وأضاف: "هناك مدرب خليجي يسعى للتعاقد مع حسام حسن، بجانب وجود اهتمام من منتخب سوريا بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن يُصنف ضمن أفضل المدربين في قارة إفريقيا، بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب مصر في كأس العالم".