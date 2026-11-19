كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن أسباب تراجع نتائج الفريق في بداية الموسم، مشيرًا إلى تحسن الأداء بعد تولي خالد جلال المسؤولية الفنية، كما تحدث عن كواليس تطوير قطاع الناشئين وانتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي.

نادي غزل المحلة

وقال خليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أنا شخصيًا لست راضيًا عن مستوى الفريق أو النتائج في بداية الموسم، وأعتقد أن النادي لم يكن موفقًا خلال فترة الإعداد، وهو ما تسبب في البداية الصعبة التي عانينا منها".

وأضاف: "عندما تولى الكابتن خالد جلال المسؤولية بدأت الأمور تتحسن تدريجيًا، والحمد لله الفريق حقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد وأبو قير للأسمدة، ونتمنى مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "لدينا مواجهة مهمة أمام بتروجيت على ملعبنا، وبعدها مباراة الأهلي، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، والفريق خرج من الأزمة التي كان يمر بها".

وتطرق رئيس غزل المحلة للحديث عن قطاع الناشئين وانتقال محمود صلاح إلى الأهلي، قائلًا: "غزل المحلة يعتمد منذ سنوات طويلة على قطاع الناشئين، ولذلك كان هدفنا بناء قطاع قوي يحقق الاكتفاء الذاتي للنادي، خاصة أن استقطاب اللاعبين في الأقاليم يختلف عن القاهرة".

وأضاف: "بدأنا استقطاب اللاعبين من المناطق المحيطة، ونظمنا اختبارات مجانية، واهتممنا بتطوير قطاع التدريب وتوفير أجواء مناسبة للاعبين، والحمد لله خلال عامين ونصف تقريبًا بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، وأصبح لدينا لاعبون في المنتخبات المختلفة".

وتابع: "نجحنا في تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، ومن بينهم محمود صلاح الذي انتقل إلى الأهلي، وهو لاعب مبشر للغاية، وأتوقع أن يكون له اسم كبير خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "محمود صلاح لاعب محترف، وأتمنى له التوفيق مع الأهلي، وأعتقد أنه يمتلك الإمكانيات التي تساعده على تقديم مستويات مميزة، وهناك من يرى أنه قد يكون بديلًا لأشرف بن شرقي".

واختتم وليد خليل تصريحاته قائلًا: "هدفنا أن يكون لدينا مشروع قائم على الاستدامة المالية، وأن نستطيع إعادة غزل المحلة إلى مكانته التاريخية، ونتمنى أن يوفقنا الله في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة".