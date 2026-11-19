تحدث أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في واحدة من أهم مباريات الموسم، في ظل الصراع المشتعل على لقب الدوري المصري، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على أي من الفريقين، وأن تفاصيل صغيرة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتيجتها.

وقال عرابي، في تصريحات خاصة لبرنامج «الديفندر» عبر قناة الشمس الزرقاء مع الإعلامي الدكتور أحمد بكري إن الأهلي يظل أكبر نادٍ في مصر والوطن العربي وإفريقيا، مشددًا على أن طموحات القلعة الحمراء لا تتوقف عند المنافسة، وإنما تستهدف حصد جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وتعويض الجماهير عن الموسم الصفري الأخير.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مواجهة بيراميدز تمثل اختبارًا صعبًا للفريقين، موضحًا أن من يتصور أن المباراة ستكون سهلة على بيراميدز فهو واهم، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الفريقان ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز.

وشدد عرابي على أن الأهلي مطالب بالحذر الشديد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مشوار الدوري ليس طويلًا، وفرص تعويض النقاط المفقودة محدودة، وهو ما يجعل أي تعثر جديد مؤثرًا في حسابات المنافسة، ويحتم على اللاعبين التعامل مع المواجهات المقبلة بأقصى درجات التركيز.

وعن فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري حال خسارته أمام بيراميدز، أكد عرابي أن آمال الفريق الأحمر في التتويج ستظل قائمة، لكنها ستكون ضئيلة للغاية، في ظل صعوبة تعويض فارق النقاط خلال الفترة المتبقية من المسابقة.

وفيما يتعلق بحالة الجماهير الأهلاوية، أشار إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن الأداء الذي يقدمه الفريق، رغم أن الفوز الأخير على الزمالك كان له تأثير إيجابي كبير على اللاعبين، ومنحهم دفعة معنوية مهمة لاستعادة الثقة قبل المواجهة المرتقبة.

وتوقع عرابي أن يكون التوفيق والحالة الفنية للاعبين هما العاملين الأكثر تأثيرًا في حسم نتيجة اللقاء، مرجحًا أن تكون فرص التعادل هي الأكبر، معتبرًا أن خروج الأهلي بنقطة من مواجهة بيراميدز سيكون نتيجة مرضية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة.

وحول الجدل المثار بشأن مستقبل المدير الفني عموتة، استبعد عرابي أن تكون نتيجة مواجهة بيراميدز وحدها حاسمة في تحديد مصيره، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع الملفات الفنية بمنطق القرارات المتسرعة أو ربط مستقبل الجهاز الفني بمباراة واحدة.

كما تطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن المواجهات السابقة أمام الفرق التي تولى رولاني موكوينا تدريبها، موضحًا أن التفوق الفني لفريق على آخر قد يحدث في بعض المباريات، لكنه ليس قاعدة ثابتة، وبالتالي فإن عدم تحقيق الأهلي الفوز على الفرق التي قادها موكوينا لا يمثل مقياسًا حقيقيًا للحكم على قدرات الفريق الأحمر.

واختتم عرابي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة المرتقبة، في ظل تقارب الطموحات والرغبة في حصد النقاط، مشيرًا إلى أن التفاصيل الفنية والتوفيق داخل الملعب سيكونان الفيصل في واحدة من أبرز مباريات الموسم.