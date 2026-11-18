استعاد هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته مع المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 1990 بإيطاليا، بعدما كشف عن القيمة المعروضة لقميصه الذي ارتداه خلال مواجهة منتخب أيرلندا في البطولة.

ونشر هشام يكن رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال خلالها: «بعيدًا عن اللجان والناس اللي بترمي وخلاص.. كان عندك كام سنة لما عرفت إن تيشيرت كابتن هشام يكن مع منتخب مصر في كأس العالم 90، أمام أيرلندا معروض مقابل 5 آلاف يورو في أكبر المتاجر الرياضية في لندن».

وأثار حديث نجم الزمالك السابق الاهتمام بقيمة القميص التاريخي، الذي ارتداه خلال مواجهة مصر وأيرلندا في دور المجموعات بمونديال 1990، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

قميص هشام يكن ضمن المقتنيات الرياضية النادرة

وسبق أن ظهر قميص هشام يكن، الذي يحمل الرقم 5، ضمن مجموعة من قمصان منتخب مصر التذكارية المعروضة بأحد المتاجر في العاصمة البريطانية لندن، بسعر اقترب من 5 آلاف جنيه إسترليني وفقًا لتقارير صحفية نُشرت في نوفمبر 2022.

وتظل مشاركة هشام يكن مع منتخب مصر في مونديال 1990 واحدة من أبرز محطات مسيرته الكروية، بعدما خاض المباريات الثلاث للفراعنة في البطولة التي شهدت عودة المنتخب الوطني إلى كأس العالم بعد غياب طويل.