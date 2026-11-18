

في احتفالية ذات دلالة سياسية وتاريخية، كرم الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لدوره التاريخي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، ومساهماته التي غيرت مسار العلاقات الإقليمية، وذلك بعد نحو 45 عامًا على اغتياله.

واحتضنت قاعة التماثيل الوطنية (National Statuary Hall) بمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسم التكريم، بحضور مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجمال السادات، نجل الرئيس الراحل، إلى جانب عدد من أعضاء الكونجرس والشخصيات السياسية والدبلوماسية الأمريكية.

أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية

وجاءت مشاركة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في هذه المناسبة، وإلقاء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، فيما تسلم جمال السادات الميدالية نيابة عن والده، وفق الترتيبات المعلنة للاحتفالية، وفقا لوزارة الخارجية.

ويحمل التكريم أهمية خاصة باعتباره سابقة تاريخية، إذ يعد السادات أول رئيس مصري يحصل على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، وهي من أرفع الأوسمة المدنية التي تمنحها الولايات المتحدة، ولا تُقدم بصورة دورية، بل تتطلب تشريعًا يصدر عن الكونجرس لإقرار منحها لشخصية أو جهة بعينها.

وتعود جذور هذا التكريم إلى عام 2018، عندما أقر الكونجرس الأمريكي القانون رقم 115-310، المعروف باسم قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات، والذي نص على منحه الميدالية تقديرًا لإنجازاته وإسهاماته الشجاعة في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.



ويستند التكريم الأمريكي إلى الدور المحوري الذي لعبه السادات في إعادة تشكيل خريطة الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، التي قادت إلى تحولات سياسية وعسكرية فتحت الطريق أمام تحركات دبلوماسية جديدة.

زيارة القدس

ففي نوفمبر 1977، اتخذ السادات خطوة تاريخية بزيارة القدس، وألقى خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، دعا فيه إلى إنهاء حالة الحرب وإقامة سلام دائم، في مبادرة شكلت نقطة تحول في مسار الصراع بالشرق الأوسط.

وتواصلت المفاوضات برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، لتصبح مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. وحصل السادات، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، على جائزة نوبل للسلام عام 1978.



الاعتراف الأمريكي بالدور التاريخي لمصر

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لقرار الكونجرس، معتبرة أن الميدالية تعكس الاعتراف الأمريكي بالدور التاريخي لمصر في صناعة السلام ودعمه وترسيخ دعائمه، مشيرة إلى استمرار هذا الدور في الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية، ومن بينها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام عام 2025.



ويأتي تكريم السادات بعد عقود من رحيله في 6 أكتوبر 1981، ليعيد تسليط الضوء على إرثه السياسي والدبلوماسي، ومكانته في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ومسار التسوية السياسية في الشرق الأوسط.