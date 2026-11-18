كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موقف الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، من إمكانية العودة إلى صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

وأكد رومانو أن العودة إلى ليفربول مستبعدة تمامًا بالنسبة لألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يفكر في مغادرة ريال مدريد، ويتمسك بالاستمرار مع الفريق الإسباني.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن فكرة رحيل الظهير الإنجليزي عن ريال مدريد والعودة إلى ناديه السابق ليست مطروحة في الوقت الحالي، ليضع بذلك حدًا للتكهنات بشأن إمكانية عودته إلى ملعب أنفيلد.

وكان ألكسندر أرنولد قد انتقل إلى ريال مدريد بعد نهاية مشواره مع ليفربول، الذي قضى بين صفوفه سنوات طويلة وحقق معه العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن أرنولد يرغب في الحصول على فرص أكبر للمشاركة وإثبات قدراته مع ريال مدريد، رغم المنافسة على مركز الظهير الأيمن، مؤكدًا أن النادي الملكي يتمسك باستمراره ولا يخطط للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبذلك، تبدو عودة أرنولد إلى ليفربول بعيدة في الوقت الحالي، في ظل تمسك اللاعب بمواصلة تجربته مع ريال مدريد.