التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، النائب ماريو دياز بالارت، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بتقديم التهنئة إلى النائب الأمريكي بمناسبة إعادة انتخابه، كما أكد حرص مصر على استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي لدفع آليات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، معرباً عن تقدير مصر لمواقفه الداعمة للعلاقات الثنائية، وتطلعه لمواصلة جهوده لتعزيز أبعاد التعاون والبناء على اتفاق إطار الأهداف الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أشاد النائب الأمريكي بالدور المصري المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وبأهمية مصر كشريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم علاقات الشراكة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي.

تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية المستمرة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاستعادة التهدئة ودفع مسارات التفاوض السياسي، بما يعزز من الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى موقف مصر إزاء الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول ومنع التدخلات الخارجية في شئونها بما يصون مقدراتها ومصالحها، ويعزز من أمن واستقرار المنطقة ككل.