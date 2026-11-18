قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إنها ترى أن ترتيب الحضانة يجب أن يكون للأم ثم الأب، وليس الأم ثم أم الأم ثم الأب، موضحة أن الطفل ابن للأب والأم، وليس ابنًا لطرف آخر، مع احترامها لجميع الاعتبارات التي قد تُطرح في هذا الشأن.

وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ فلسفة القانون يجب أن تقوم على المراكز القانونية المتساوية بين الرجل والمرأة، أو بين الأم والأب، وفقًا للدستور، مشيرة إلى أنه إذا كان أحد الوالدين غير متزوج، فيكون هو الأولى بالحضانة، باعتبار أن الطرف الذي لم يتزوج من الاثنين يكون أولى من الناحية المنطقية.

وأكدت أنها لا تؤيد أن يؤدي زواج الأم إلى إسقاط الحضانة عنها بصورة تلقائية، موضحة أن التعامل مع الرجال باعتبارهم غير صالحين لرعاية الأطفال يمثل تقليلًا من قدراتهم، وأن السيدات والرجال يستطيعون القيام بمختلف الأعمال، بما في ذلك مسؤولية رعاية الأبناء.

وأشارت إلى أن مسألة الحضانة يجب ألا تنطلق من افتراض عدم قدرة الرجل على رعاية الطفل، وإنما من المساواة القانونية بين الأب والأم، والنظر إلى مصلحة الطفل والظروف المرتبطة بكل حالة، لافتة إلى أن القاعدة التي تضع الأم ثم الأب في ترتيب الحضانة تنطلق من كون الطفل ابنًا لهما معًا.