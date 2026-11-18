تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المزارعين، وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع في التصنيع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

خدمات للمزارعين:

تستهدف الاستراتيجية تطوير خدمات الجمعيات الزراعية، لتشمل توفير الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني ومكافحة الآفات.

كما تقدمت وزارة الزراعة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين لدعم منظومة الإرشاد.



وتعمل على توجيه الدعم بصورة أكبر للمحاصيل الاستراتيجية، مع استمرار إتاحة الأسمدة الحرة للمحاصيل البستانية، وأعلنت توفير مخزون استراتيجي يبلغ نحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026-2027.

دعم صناعة الأعلاف والدواجن

تعمل وزارة الزراعة على زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5% لتطوير مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق، وتوفير 9 مواقع استثمارية بمساحة 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني.



كما تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، مثل تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل والحرير الطبيعي، والتوسع في التصنيع الزراعي وتسويق المنتجات المحلية.

مساندة النشاط الزراعي

تقدم وزارة الزراعة خدمات الميكنة الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، كما تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات الأقل من فدانين لزراعة القمح، ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، بخصم يصل إلى 50% من تكلفة حزمة الميكنة.

زيادة الصادرات الزراعية

وصلت الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى نحو 11.5 مليار دولار، مع فتح 160 سوقًا عالمية، وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة لدعم جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية.

كيف تنعكس جهود تطوير الزراعة على المواطن؟

- توافر الغذاء: زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

- دعم استقرار الأسعار: خفض ضغوط تكاليف الأعلاف قد يساعد على استقرار أسعار الدواجن والبيض.

- فرص عمل بالقرى: دعم مشروعات الماشية والألبان والمناحل والتصنيع الزراعي للشباب والمرأة.

- زيادة المعروض الداجني: بلغ الإنتاج نحو 2.3 مليون طن عام 2026، مع تحقيق اكتفاء ذاتي يقدر بنحو 98%.

- جودة المنتجات: تطوير الرقابة والتكويد والتعبئة لتعزيز تتبع المنتجات وسلامتها.

- دعم المزارعين: توفير التقاوي المحسنة والإرشاد والميكنة المخفضة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.