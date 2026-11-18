وجّه المنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي رسالة مطولة بشأن توقف حفلاته وحفلات والده الشيخ ياسين التهامي في موالد آل البيت، كاشفًا تفاصيل الإجراءات والموافقات التي يتم الحصول عليها قبل تنظيم هذه الفعاليات، ومطالبًا بإعادة النظر في قرارات عدم الموافقة على إقامة الاحتفالات، إلى جانب ضرورة الرد على الطلبات المقدمة في توقيت يسمح بالاستعداد والتجهيز.

ونشر محمود ياسين التهامي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «موالد آل البيت بين المحبة والانتظار»، استعرض خلاله رحلته مع إحياء الليالي الكبيرة في موالد آل البيت، مؤكدًا أنه على مدار أكثر من 20 عامًا شرّفه الله بإحياء هذه المناسبات وسط المحبين والمريدين، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الأمنية والتنظيمية.

وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية توقفت الاحتفالات الجماهيرية الخاصة به وبوالده في ميادين ومساجد آل البيت، وتحديدًا في موالد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم، مشيرًا إلى احترامهما الكامل لهذه القرارات والالتزام بها، رغم استمرار بعض المنشدين في إقامة فعاليات بالشوارع بصورة طبيعية.

وأضاف أن حفلات الشيخ ياسين التهامي والفقير إلى الله محمود التهامي تتطلب إجراءات إضافية، تشمل الحصول على موافقات اللجنة الأمنية، وتصاريح المصنفات الفنية والآداب، وتخصيص أماكن مناسبة لإقامة الفعاليات، مؤكدًا حرصهما على استيفاء جميع المتطلبات من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، سواء وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الثقافة أو المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشيخة العامة للطرق الصوفية.

وأشار إلى أنهما كانا يستجيبان لجميع الاشتراطات المطلوبة في كل مرة، بداية من استخراج الموافقات الرسمية والتصاريح اللازمة، مرورًا بتوفير شركات التأمين والأمن الداخلي، وصولًا إلى توفير سيارات الإسعاف إذا طُلب ذلك، إيمانًا منهما بأن أمن الجمهور وسلامة المواطنين مسؤولية كبيرة، وأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يأتي قبل أي اعتبار آخر.

وأكد محمود التهامي أنه رغم استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، كان الرد في الغالب ينتهي إلى عدم الموافقة على إقامة الحفل، مشددًا على تفهمه لرؤية الجهات الأمنية وتقديراتها التي قد لا تكون واضحة للجميع، واحترامه الكامل لهذه القرارات.

محمود التهامي: محبو بيت التهامي يُحرمون عامًا بعد عام من لقاء اعتادوا عليه

وتابع أن ما يؤلمه هو حرمان محبي بيت التهامي عامًا بعد عام من اللقاء الذي اعتادوا عليه في مناسبات آل البيت، خاصة أن الجمهور المحب يمثل قيمة كبيرة وفضلًا من الله، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات ليست مجرد حفلات إنشاد، وإنما مناسبات لها مكانة خاصة في قلوب المحبين والمريدين.

وأوضح أن بعض الجماهير لا تستطيع حضور الحفلات التي تقام على المسارح أو في دار الأوبرا وساقية الصاوي، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، أو المشاركة في الحفلات الخاصة، بينما تمثل الموالد فرصة حقيقية لهم للاستماع إلى الإنشاد الديني والالتقاء بهم دون تحمل تكاليف مرتفعة.

اعتذر عن حفلتين في بلجيكا من أجل مولد السيدة نفيسة

ورد المنشد الديني على اتهامات البعض له بالتخلي عن موالد آل البيت أو التكبر والانشغال عن هذه الفعاليات، مؤكدًا أنه اعتذر عن عدد من الحفلات والارتباطات خارج مصر من أجل المشاركة في هذه المناسبات.

وكشف أنه اعتذر عن حفلتين في بلجيكا، بهدف التفرغ للمشاركة في مولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، كما سبق أن اعتذر عن العديد من الارتباطات الأخرى التي تعارضت مواعيدها مع موالد آل البيت، إيمانًا منه بقيمة هذه المناسبات ومكانتها الخاصة.

وأضاف أن والده الشيخ ياسين التهامي، رغم ظروفه الصحية، حرص على التواجد في المولد منذ اليوم الأول وسط المحبين والمريدين.

محمود التهامي يكشف أزمة تأخر الموافقات على حفلات الموالد

وتطرّق محمود التهامي إلى أزمة تأخر الرد على طلبات إقامة الحفلات، موضحًا أن الأسرة تحرص على التقدم بالطلبات قبل موعد الاحتفال بشهر أو شهرين أو أكثر، مع استكمال جميع الموافقات المطلوبة، إلا أنهم يفاجأون أحيانًا بتحديد موعد اللجنة الأمنية قبل موعد الاحتفال بأيام قليلة، بل إن بعض القرارات تصدر قبل الحفل بيوم واحد فقط.

وضرب مثالًا بما حدث في مولد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن موعد اللجنة الأمنية والقرار الخاص بالحفل أُعلنا قبل موعده بيوم واحد، وهو ما تسبب في اعتذار حديقة الأزهر عن استضافة الفعالية، رغم ترحيبها وحماسها لإقامة الحفل، بسبب ضيق الوقت.

وأكد أن إقامة فعالية بهذا الحجم تحتاج إلى فترة كافية للتجهيز والإعداد، متسائلًا عن كيفية الاتفاق خلال ساعات قليلة على معدات الإضاءة والمولدات الكهربائية وأنظمة الصوت والهندسة الصوتية وتجهيزات المسرح وشاشات العرض والتصوير والإخراج، إلى جانب الترتيبات اللوجستية الأخرى.

وشدد على أن هذه التجهيزات لا يمكن تنفيذها في يوم واحد، خاصة أن تنظيم حفل جماهيري يتطلب تنسيقًا مسبقًا مع شركات ومؤسسات مختلفة، وهو ما يجعل سرعة الرد على الطلبات أمرًا ضروريًا لنجاح الفعاليات.

تفاصيل إلغاء حفل محمود التهامي في مولد السيدة نفيسة

وكشف المنشد الديني تفاصيل أزمة الحفل الخاص بمولد السيدة نفيسة هذا العام، مؤكدًا أن التقدّم بطلب إقامة الحفل تم قبل موعده بشهرين، وأنه حصل على موافقات وزارة الشباب والرياضة، وموافقة الجهة المستضيفة بمركز شباب زينهم، وكذلك موافقة المستثمر المسئول عن المكان، وتحديدًا الملعب الكبير.

وأضاف أنه تم أيضًا الاتفاق مع شركة التأمين الداخلي، واستخراج التصاريح الخاصة بالمصنفات الفنية والنقابات المختصة، إلى جانب سداد جميع الرسوم المقررة، واستيفاء كل المتطلبات والاشتراطات المطلوبة دون استثناء.

ورغم ذلك، فوجئوا بصدور قرار عدم الموافقة على إقامة الحفل في يوم الاحتفال نفسه، وهو ما أثار تساؤلاته بشأن أسباب عدم الموافقة، خاصة بعد استكمال جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة على مدار شهرين.

وأكد محمود التهامي احترامه لقرارات الجهات المختصة والتزامه بها، لكنه أعرب عن أمله في إعادة النظر في قرارات عدم الموافقة على إقامة احتفالات موالد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، إلى جانب وضع آلية تضمن الرد على الطلبات في وقت مناسب يسمح بتنظيم الفعاليات واستكمال الترتيبات المهنية والتنظيمية.

محمود التهامي يشيد بوزارة الداخلية ويستشهد بموالد السيد البدوي والدسوقي

وفي سياق متصل، حرص محمود التهامي على توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مشيدًا بالجهود الكبيرة والتطور الملحوظ الذي تشهده المؤسسات الأمنية، ومؤكدًا أن هذا الجهد يستحق الإشادة والدعم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مرت عبر تاريخها بظروف وتحديات مختلفة، ورغم ذلك كانت موالد آل البيت تقام في أجواء يسودها الأمن والسلام والمحبة، لافتًا إلى أن محبي آل البيت كانوا وما زالوا من أكثر فئات المجتمع حبًا لوطنهم وحرصًا على استقراره.

واستشهد بإقامة مولد السيد البدوي بمحافظة الغربية، ومولد سيدي الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، ومولد سيدي جلال السيوطي بمحافظة أسيوط، معتبرًا أن هذه المناسبات تعكس أهمية الحفاظ على التراث الروحي والاجتماعي الذي يجمع المصريين.

واختتم محمود التهامي بيانه بتجديد تقديره واحترامه للجهات الأمنية ومؤسسات الدولة، مطالبًا بإعادة النظر في قرارات عدم الموافقة على إقامة حفلات موالد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وسرعة حسم الطلبات المقدمة قبل موعد الفعاليات بوقت كافٍ، حتى يتمكن المنظمون من تجهيزها بالشكل اللائق.

كما دعا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يبارك في كل من يعمل بإخلاص من أجل الوطن.

واختار محمود ياسين التهامي عنوان «موالد آل البيت بين المحبة والانتظار» لرسالته التي طرح من خلالها معاناة محبي الإنشاد الديني مع توقف هذه الاحتفالات، مؤكدًا تمسكه بالمشاركة في المناسبات الدينية التي ارتبط بها على مدار أكثر من عقدين.