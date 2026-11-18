شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها برفقة إحدى صديقاتها، في أحدث ظهور لها، وسط تفاعل من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة ناهد السباعى..

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود بتصميم بسيط ومحدد للقوام، مع قصة مكشوفة عند الكتفين ومنطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلا بتموجات طبيعية على كتفيها.

واعتمدت ناهد السباعى، مكياجا هادئا أبرز ملامحها، ونسقت إطلالتها مع إكسسوارات بسيطة، لتظهر بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة.

وفي المقابل، ظهرت صديقتها ببلوزة بيضاء دون أكمام مع بنطلون أسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وبدت الأجواء بينهما مليئة بالمرح والود خلال التقاط الصور.

وحظيت الصور بتفاعل متابعي ناهد السباعي، الذين تداولوا أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.