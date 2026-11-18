أجرى المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، متابعة ميدانية بمحطتي صرف صحي أرض اللواء والكونيسة، للوقوف على الحالة الفنية للمحطتين، ومتابعة انتظام التشغيل، والاطمئنان على كفاءة المعدات ومدى الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة.

وتابع رئيس الشركة سير العمل بمحطة صرف صحي أرض اللواء، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب يوميًا، بخط طرد قطر 500 مم من الزهر المرن بطول 1.5 كم، وتخدم مناطق شارع فيصل حتى المساكن، وشارع ترعة الزمر حتى شارع العشرين. كما اطلع على مكونات المحطة ومعداتها، وتابع كفاءة التشغيل وأعمال الصيانة، وتُعد المحطة من المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM).

وشملت المتابعة الميدانية محطة صرف صحي الكونيسة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوميًا، بخط طرد قطر 500 مم من الزهر المرن بطول 900 متر، وتخدم مناطق من شارع أرض البحر حتى شارع جسر الكونيسة، ومن شارع جسر الكونيسة حتى شارع المجزر الآلي، حيث تابع رئيس الشركة الحالة الفنية للمحطة ومعداتها، وانتظام التشغيل، ومدى جاهزيتها للتعامل مع التصرفات الواردة.

وأكد المهندس وليد سعيد إسماعيل أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمحطات، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ورفع كفاءة المعدات، بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.