كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الزراعي الشتوي 2026/2027، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة سير العمل الميداني وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخدمي للمزارعين بمختلف مراقبات التنمية.

وأجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، جولة ميدانية موسعة بمراقبة بنجر السكر، شملت تفقد جمعيتي الفتح التعاونية الزراعية والقرية الثانية؛ لمتابعة انتظام العمل، ومراجعة سجل (2 خدمات) وسراكي صرف الأسمدة، والتأكد من دقة تسجيل البيانات عبر منظومة "كارت الفلاح"، كما تفقد مخازن الأسمدة المدعمة ومخازن حفظ تقاوي القمح الاستراتيجي، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتعليمات اللجان التنسيقية في التوزيع، ومتابعة أصناف التقاوي الموزعة على المزارعين، فضلاً عن المرور على الزمام المنزرع وبحث سبل تطوير الأداء بالجمعيات.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال تلك الفترة حصر وإزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حيث تم تنفيذ 15 حالة إزالة فورية لتعديات في المهد على مساحة تُقدر بنحو 1470 متراً مربعاً، فضلاً عن فحص والرد على 15 نقطة متغير مكاني بنطاق مركز ومدينة الحمام بمراقبتي بنجر السكر ومطروح.

واضاف أنه تم عقد 7 ندوات إرشادية متخصصة تناولت التوصيات الفنية لزراعة القمح ومكافحة الحشائش والآفات، إلى جانب محاصيل الفراولة والمانجو والذرة الشامية وطرق ري الأرز، بالإضافة إلى تنفيذ 15 يوماً حقلياً و10 أنشطة إرشادية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية لمحصولي البطاطس والفاصوليا، وتكثيف المرور الميداني لتوعية المزارعين بالجني المحسن للقطن وخدمة المحاصيل الشتوية كالبنجر والفول البلدي، والتخلص الآمن من قش الأرز، بجانب تنظيم قافلة طبية لخدمة الأهالي بقرية الرويسات بمراقبة مطروح.

وتابع فوزي، أنه تم بالتنسيق مع مهندسي الري الانتهاء من تطهير 28 مسقى فرعية وخاصة بإجمالي أطوال بلغت 32 ألفاً و205 أمتار، إلى جانب تطهير 19 مصرفاً بإجمالي أطوال وصلت إلى 23 ألفاً و100 متر بمراقبات شمال البحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ، والانطلاق، والإسماعيلية.

منظومة "كارت الفلاح

واستعرض رئيس القطاع، الموقف التنفيذي للمحاصيل وأنشطة الجمعيات الزراعية، موضحاً الانتهاء من حصاد كامل مساحات الأرز الصيفي والذرة لموسم 2026، وزراعة بنجر السكر الشتوي، والطماطم الشتوية، فضلا عن استلام محصول القطن، مشيرا إلى انه تم عقد 5 جمعيات عمومية عادية بمراقبات صان الحجر وجنوب وغرب التحرير، واعتماد محاضر مجالس الإدارات والأرصدة الافتتاحية للجمعيات بمراقبات التنمية استعداداً للموسم الجديد، ومواصلة أعمال التفتيش وتنقية الحيازات على منظومة "كارت الفلاح" لاستبعاد أي حيازات وهمية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى افتتاح معرض خيري بقرية علي مالك بمراقبة الانطلاق.