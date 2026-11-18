أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق أحد أهم المشروعات السياحية الاستراتيجية الواعدة، مؤكداً أنه يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في مختلف الأقاليم العمرانية، مشيراً إلى أن إقليم غرب القاهرة يعد من أكثر المناطق الواعدة؛ نظراً لما يمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وحضارية فريدة تؤهله ليكون مركزاً متكاملاً للأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية، وبوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإعلان عن هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الطفرة الكبيرة التي شهدتها منطقة غرب القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية في مجالات البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل الجماعي، والتي شملت تطوير الطريق السياحي والطريق الدائري وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع التي تربط العين السخنة والعلمين وأسوان مروراً بمنطقة المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة في مصر يشهد نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بافتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف. ولفت إلى أن الدولة تبنت رؤية شاملة لتطوير المنطقة الممتدة من هضبة أهرامات الجيزة وسقارة وصولاً إلى مطار سفنكس الدولي، بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.

وأضاف أن هذه الرؤية وضعت على رأس أولوياتها مضاعفة الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين وتلبية الطلب المتزايد على الأنماط السياحية المختلفة، كاشفاً أن الدراسات الاستشارية أسفرت عن تحديد حزمة من المشروعات التنموية الكبرى، يأتي في مقدمتها هذا المشروع الجديد ليكون محوراً رئيسياً في تطوير منطقة غرب القاهرة وإثراء المنظومة السياحية والترفيهية في مصر.