شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين شركات تطوير عقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل غرب القاهرة بالقرب من اهرامات الجيزة .

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين المطور العقاري والشركة المصرية للاتصالات لشراكة في أعمال التكنولوجيا داخل المشروع والذي يتضمن إنشاء فنادق ومولات ومدن ترفيهية .

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن اليوم نعلن عن مشروع تنمية سياحية في مصر لافتا أنه سيتم إقامته في غرب القاهرة لما يمتلكه من مقومات سياحية واثارية .

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عملت مشروعات قومية للبنية التحتية لإقامة مثل هذه المشروعات مؤكدا أن الدولة تبني تطوير غرب القاهرة للاستفادة من مقوماتخا الأثرية والسياحية .