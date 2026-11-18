لفتت الفنانة ياسمين صبرى، الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأحمر الداكن، لتخطف الأنظار ببساطة التصميم وأناقة الاختيار.

إطلالة ياسمين صبرى..

واختارت ياسمين فستانا باللون الأحمر النبيتي، جاء بأكمام طويلة وقصة محددة للقوام، مع تصميم بسيط وأنيق أبرز رشاقتها ومنحها مظهرا أنثويا لافتا.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة باللون الأسود، مع مكياج ركز على أحمر الشفاه بدرجة حمراء قوية، واختارت إكسسوارات بسيطة أكملت بها إطلالتها.

وتفاعل متابعوها مع الصور، وأشادوا باختيار اللون الأحمر الذي منحها إطلالة كلاسيكية تجمع بين الأناقة والجاذبية.

ياسمين صبري وفيلم النصيب

وصُوّرت مشاهد الفيلم بالكامل في مدينة الغردقة الساحلية، مستفيدًا من طبيعتها البحرية وأجوائها المميزة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري ومعتصم النهار كل من رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد أنور، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه حول حيرة تعيشها الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري بشأن الزواج.



