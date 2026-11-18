أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المرضى والأطقم الطبية، معتبراً ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها.

وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إدانته استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين ومناطق إيوائهم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تقوض جهود التهدئة وتتناقض مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع حلول فصل الشتاء واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والبيوت المتنقلة والمعدات والإمدادات الطبية، محذراً من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضع، جراء البرد القارس وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.

استهداف مجمع ناصر الطبي

وحذر المجلس من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل غياب المأوى الملائم وتدهور الخدمات الأساسية، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، خاصة الأطفال والرضع، واحتمالات تكرار المشاهد المأساوية لفقدان الأرواح جراء البرد القارس وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وشدد المجلس على ضرورة استجابة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لنداءات مجلس السلام، والوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وفي مقدمتها الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والإنسانية من أداء مهامها.

وأكد أن هذه الالتزامات تمثل استحقاقات أساسية للمرحلة الأولى من الخطة، ولا يجوز إرجاؤها أو ربطها بأي شروط سياسية أو أمنية أو بالتقدم في المراحل اللاحقة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما وممارسة الضغوط اللازمة لضمان التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاستحقاقات.

وجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد على مواصلة الجهود، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الخطة بكافة مراحلها، إلى جانب تكثيف الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.