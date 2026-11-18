مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 54 جنيها في البنوك، عاد التساؤل مجددا، كيف يمكن الحصول على دخل شهري بالدولار دون المخاطرة برأس المال؟ وتعد الشهادات الدولارية من أهم الأوعية الادخارية التي تحافظ على المدخرات بالدولار، وتمنح عائدا شهريا ثابتا طوال مدة الشهادة،

وتقوم فكرة الشهادة على شرائها بالدولار، ليحصل العميل على عائد شهري بالدولار أيضا، مع بقاء أصل المبلغ بالدولار كما هو، وهو ما يعني تحقيق مكسبين، الأول من العائد الشهري، والثاني من الحفاظ على قيمة المدخرات بالعملة الصعبة.

أعلى الشهادات الدولارية بعائد شهري

سجلت شهادة بنك قناة السويس الثلاثية عائدا شهريا قدره 5.15%، بحد أدنى 100 دولار. وبذلك يحقق استثمار 100 ألف دولار عائدا شهريا قدره نحو 429 دولارا.

وسجلت شهادة جرين بيرلز من البنك العربي الأفريقي الدولي عائدا شهريا قدره 4.80%، بحد أدنى 5000 دولار. وبذلك يحقق استثمار 100 ألف دولار عائدا شهريا قدره 400 دولار، بينما يحقق استثمار 10 آلاف دولار عائدا شهريا قدره 40 دولارا.

وسجلت شهادة الثبات من بنك مصر عائدا شهريا قدره 4.75% لمدة 3 سنوات، و4.85% لمدة 5 سنوات، بحد أدنى 100 دولار فقط. وبذلك يحقق استثمار 10 آلاف دولار عائدا شهريا قدره نحو 39.5 دولار.

وسجلت الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري عائدا شهريا قدره 4.75% لمدة 3 سنوات، و4.85% لمدة 5 سنوات، و4.90% لمدة 7 سنوات، بحد أدنى 500 دولار.

وسجلت شهادة رغد من المصرف المتحد عائدا شهريا قدره 4.75%، بحد أدنى 1000 دولار. وبذلك يحقق استثمار 100 ألف دولار عائدا شهريا قدره نحو 395.83 دولار.

وسجلت الشهادة الثلاثية من البنك التجاري الدولي CIB عائدا شهريا قدره 4.50%، بحد أدنى 1000 دولار.

وتعد شهادتا بنك قناة السويس وبنك مصر الأسهل في البداية، لأن الحد الأدنى فيهما 100 دولار فقط، وهو ما يتيح البدء بمبلغ صغير ثم زيادته لاحقا.

ولا ينبغي النظر إلى أعلى نسبة عائد فقط، بل يجب النظر إلى دورية الصرف، لأن العائد الشهري أقل نسبيا من العائد السنوي، وإلى مدة ربط الأموال، وشروط الاسترداد المبكر، حيث لا تسمح أغلب البنوك بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر، ويتم خصم جزء من العائد في حال كسر الشهادة مبكرا.

كما أن هذه الأسعار قابلة للتغيير من بنك إلى آخر، ولذلك يجب التأكد من سعر العائد الساري وقت الشراء من فرع البنك أو موقعه الرسمي.