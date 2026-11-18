يحل الفنان ظافر العابدين ،ضيف علي برنامج معكم ، من تقديم الاعلامية مني الشاذلي، للحديث عن فيلمه الجديد" صوفيا".





فيلم صوفيا :



تدور أحداث الفيلم حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعادة التواصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا يتحول إلى كابوس حين تختفي صوفيا فجأة. ومع تكشف الأكاذيب والأسرار والخيانة، تجد إميلي نفسها في سباق محموم مع الزمن، بينما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

الفيلم إنتاج تونسي بريطاني مشترك، ويقدم من خلاله ظافر العابدين قصة مشوقة تمزج بين الإثارة والغموض والدراما العائلية، في تجربة سينمائية تتناول العلاقات الأسرية والأسرار والخيانة، وما يمكن أن تفعله الأم من أجل إنقاذ ابنتها.

"صوفيا" من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين، ويشاركه البطولة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي، وهبة عبوك، وزياد عيادي، وسعاد بن سليمان. وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وتصميم الإنتاج عادل العوني، وهندسة الصوت منصف طالب، وموسيقى سليم عرجون.

وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما وصل إلى القائمة الأولية لجوائز غولدن غلوب. أما فيلمه الروائي الطويل الثاني «إلى ابني»، الذي شارك أيضًا في تأليفه وإخراجه وإنتاجه، فقد حصد جائزة أفضل فيلم وتنويهًا خاصًا عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.