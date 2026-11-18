تصدر البرومو التشويقي لمسلسل «عنبر الموت» ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تفاعل الجمهور وإشادته بالصورة البصرية والخلفية الموسيقية والأداء اللافت للنجوم منة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي، وسط حالة من الترقب لمشاهدة العمل واكتشاف تفاصيل حكايته.

وتجسد منة شلبي شخصية «نادية»، ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، تتورط في اتهامات بقتل المرضى عمدًا، لتجد نفسها أمام سلسلة من الأزمات والتحديات النفسية والقانونية.

ويشاركها علي قاسم بشخصية محاميها، الذي يتولى الدفاع عنها رغم تعرضه لتهديدات بالقتل، بينما يجسد رشدي الشامي دور والدها، وتظهر بسمة في شخصية رئيسة التمريض، مع مشاركة أحمد خالد صالح ضيف شرف.

المسلسل بطولة منة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي وبسمة وآخرين، وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج طارق نور.

عنبر الموت

وظهر البرومو مشحونا بالغموض والتشويق، وثلاثي منة شلبي وكريم الشناوي ومريم نعوم يرفع سقف التوقعات لواحد من أبرز الأعمال المنتظرة في الأوف سيزون.