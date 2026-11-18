يعرض اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «حتى الفجر» للمخرج محمد زين الدين، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



«حتى الفجر» فيلم روائي تبلغ مدته 85 دقيقة، وتدور أحداثه حول حامد، بائع الصحف الشاب الذي يقف وحيدًا في شوارع مدينة ساحلية صاخبة، حارسًا للأرصفة في جوف الليل. ومع ظهور ذكرياته المدفونة إلى السطح، يبدأ في جمع أجزاء سلسلة من الأحداث المأساوية التي قادته إلى هذه اللحظة المعلقة. ويجسد حامد، العالق بين ماضٍ مؤلم ومستقبل غامض، صورة الشباب المغربي الممزق بين الأمل واليأس.

محمد زين الدين مخرج مغربي، وُلد في المغرب واتجه إلى دراسة الأدب بعد إخفاقه في دراسته العلمية، ثم انتقل إلى فرنسا عام 1983 لاستكمال دراسته. وبعد إخفاق جديد، انتقل إلى إيطاليا حيث عمل في مهن متعددة، وتنقل بين عدة مدن قبل أن يستقر في بولونيا، حيث بدأ تدريبه على صناعة الأفلام.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.