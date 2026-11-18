يُعرض اليوم الأربعاء 18 نوفمبر برنامج الأفلام القصيرة (5) ضمن فعاليات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة 3:30 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويستمر البرنامج لمدة 87 دقيقة، ويضم خمسة أفلام قصيرة من إستونيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة والصين ومصر، تتنوع بين الروائي والتحريك، وتقدم رؤى سينمائية مختلفة حول العلاقات الإنسانية والتحولات النفسية والاجتماعية.

وتتناول الأفلام موضوعات تغير العلاقات العاطفية، والخوف ومواجهة المجهول، والبحث عن الحرية، والتداخل بين الماضي والحاضر، والروابط الأسرية والذكريات.

ويشتمل برنامج الأفلام القصيرة (5) على الأعمال التالية:

«البطريق» إخراج كاسبار يانسيس (إستونيا | الإنجليزية | روائي، تحريك | 2026 | 15 دقيقة)، وتدور أحداثه حول رجل يعود من القارة القطبية الجنوبية، ويحضر لشريكته هدية نادرة تتسبب في تحول جذري بعلاقتهما، وتجبرها على رؤيته من منظور مختلف تمامًا.

«النقالة» إخراج تيبو فوكونيه (فرنسا | الفرنسية | روائي | 2026 | 17 دقيقة)، ويتناول قصة لولا التي تستيقظ مصابة ومربوطة على نقالة، بينما ينقلها مسعفان من المستشفى، ومع استمرار سيرهما على الرصيف لمسافة طويلة للغاية، يتسلل الرعب إليها وتبدأ في الاحتجاج.

«طريق مسدود» إخراج كلايد جيتس وجابرييل سانسون (بلجيكا، فرنسا | الفرنسية | روائي | 2026 | 18 دقيقة)، ويقدم عالمًا تتوافد فيه ملائكة خفية إلى الأرض لبث الحياة في الآلات، حيث يعملون دون خيار، وبينما يحاولون الهروب من مصيرهم، يتسبب انقطاع مفاجئ للكهرباء في توقف المدينة بأكملها.

«ثمانية جدران وبابان» إخراج مياوتشون تشانج (الولايات المتحدة، الصين | الماندرينة الصينية، الإنجليزية | روائي | 2026 | 23 دقيقة)، وتدور أحداثه حول امرأة صينية تقيم في مستشفى بنيويورك، تتنقل بين ماضيها وحاضرها مع اندلاع احتجاجات في وطنها، بينما يشعل تسرب مياه من سخان قصة حب بين زوجها وجارتها.

«أربعتاشر» إخراج سامح علاء وروبن فوترز (فرنسا، بلجيكا، مصر | العربية | روائي، تحريك | 2026 | 14 دقيقة)، وتدور أحداثه في القاهرة عام 1964، حيث يسمع الصبي علاء، البالغ من العمر 12 عامًا، وأشقاؤه صياحًا في الشارع، ليفاجأوا بعودة والدهم إبراهيم، الذي خرج سرًا من السجن.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.