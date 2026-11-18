لا أحد يمكنه الجزم بمن يحكم إيران فعليًا اليوم، وهل هو فريق بزشكيان الموجود في رئاسة الجمهورية ومحيطه، أم فريق المرشد المصاب والمتخفي مجتبى خامنئي، أم الحرس الثوري الإيراني، بعد وفاة المرشد الأعلى خامنئي بضربات أمريكية في فبراير الماضي.

ولكن المؤكد أن إيران، بكل هذه الأطراف التي تحكمها الآن، وفي ظل صدور القرار من جبهات عدة، لا تزال تسعى بكل قوتها لإحداث «انفجار كبير» في المنطقة، يطال دول الخليج العربي كلها، ويطال أيضًا بعض الدول العربية البعيدة عن حزام إيران.



واللافت أن طهران، التي تحكمها أطراف متعددة اليوم، تبدو أكثر تشددًا من ذي قبل، ويبدو الحرس الثوري الإيراني أكثر رغبة في إحداث تغيير جوهري شرير في المنطقة، خصوصًا أن حرب ترامب الأخيرة ضدهم لم تحقق شيئًا على أرض الواقع داخل طهران، وكل ما يردده ترامب عن نصر كبير مجرد مزاعم، يعلم كافة الخبراء العسكريين أنها ناتجة عن خلل في القرار الأمريكي ضد إيران. فترامب تورط وخسر الكونجرس وخسر شعبيته تمامًا في حرب إيران، ولم يحقق شيئًا.



وعلى الناحية الأخرى، يسعى الحرس الثوري الإيراني لاستغلال هذه اللحظة جيدًا، وهي لحظة التردد الأمريكي تجاههم، فلا هزيمة ولا نصر. لذلك يقوم بالمبالغة في رد الفعل، ومنها مثلا ما يقوله قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أمريكية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز". وهو تهديد ايراني صريح باستهداف السدود في دول الخليج!



وبالطبع، هو يعرف جيدًا أنهم لا يستهدفون قواعد، وأن كافة القواعد الأمريكية أُخليت منذ فبراير الماضي، وأنه لم تخرج منها طلقة واحدة تجاه طهران، وكان هذا شرط بعض الدول الخليجية حال استئناف الحرب على طهران. لكن الإيرانيين يصرون على التخريب والفوضى داخل العواصم العربية الخليجية، ويريدون إشعال حريق كبير في الخليج ووقف أنشطته ووقف النفط، وعلى طريقة «الخيار شمشون»: فطالما يتم ضربنا وقصفنا، فلا بد أن يكون الجميع كذلك مهددين ومدمرين، حتى ولو لم ينخرطوا مباشرة في الحرب ضد طهران.



وفي السياق ذاته، وحتى بعد هدوء القصف الأمريكي ضد طهران وإعلان ترامب رسميًا أن المهمة العسكرية ضد إيران انتهت، وانه لم يعد يرى للعمل العسكري أهمية، يصر الإيرانيون، أو بالأحرى يصر الحرس الثوري الإيراني، على العدوان على دول الخليج، ومن ذلك المسيرات الإيرانية الوقحة ضد البحرين والكويت، ومنها العدوان الحوثي الإيراني الموجه ضد قلب العاصمة السعودية الرياض.



الحاصل أن، التفسير الوحيد لما تقوم به أطراف القرار والحكم في إيران بعد رحيل خامنئي هو أنها تريد بعث الروح من جديد، وبشكل أكثر شراسة وهمجية، في الثورة الإيرانية المذهبية التي قامت قبل 47 عامًا، ولا تزال تسعى إلى التمدد والانتشار، تحت رغبة إقامة الهلال الشيعي في المنطقة.



اليوم، يحاول الإيرانيون الجدد استغلال اللحظة، مع سقوط ترامب في الفخ، ومع انعدام القوة الأمريكية على التصدي لصواريخ إيران على كافة عواصم الخليج العربي، لعدم الرغبة في شن حرب كبيرة على إيران على غرار حرب الخليج الثانية في عام 1990 ضد صدام حسين. والاختباء وراء قصف جوي هنا وهناك لن يحقق أبدًا مراده، وطالما لم يتحرك الشعب الإيراني نحو تغيير نظام حكمه الدموي الذي أفقر إيران، وطالما لم تكن هناك قوات برية تدخل وتحتل وتطرد قوى قديمة وتأتي بقوة سياسية جديدة.



باختصار: ترامب خدش لحم الخنزير، لكن السهم لم يصل إلى قلبه، ولذلك بدا متوحشًا هائجًا كما نرى اليوم. وعلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية التحرك لتوحيد القرار العربي في مواجهة إيران، أو مواجهة الحرس الثوري الإيراني، قبل فوات الأوان.