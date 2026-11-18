تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح، برئاسة النجم إيهاب فهمي، لإعادة تقديم العروض المسرحية المتميزة وإتاحة الأعمال الحاصلة على جوائز للجمهور، يستعد مسرح القاهرة للعرائس لاستقبال جمهوره مجددًا بالعرض المسرحي «قطرة ندى»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، مدير عام الفرقة.

وتأتي عودة العرض بعد تتويجه بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس 2025، ليواصل رحلته الفنية من خلال تجربة مسرحية توظف إمكانات فن العرائس، وتمزج بين الخيال والشعر والموسيقى في معالجة فنية تحمل أبعادًا إنسانية.

وتنطلق أحداث «قطرة ندى» من حكاية ملك شاب يخوض مباراة في الشحاتة مع الشحات المتمرس «شحاتة»، سعيًا للفوز بحب الأميرة «ندى»، التي يهديها إليه ملاك ليكون عونًا له في مواجهة الحياة، وتتوالى الأحداث في سياق يجمع بين الخيال والمغامرة والقيم الإنسانية.

ويشارك في الأداء الصوتي نخبة من النجوم، هم: إيهاب فهمي، محمد محمود، مروة عبد المنعم، محمد رضوان، محمد أبو داوود، رضا إدريس، محمود فتحي، محمد عزت، شكري عبد الله، رفعت ريان، وناصر عبد التواب.

كما يشارك بالغناء حبيبة حاتم عزت، وفاطمة محمد علي، وشهاب عزت، وعادل الجمل، ويضم فريق فناني مسرح العرائس هشام طلعت، وحسام الشربيني، وعيد مسعد، وسيد حسين، وعبد الحميد حسني، ومروة عبد الله، ودعاء حسام الدين، وسحر منصور، ونهاد شاكر، ورفعت ريان، ونديم شوقي حجاب، وعمر عبد اللطيف، وعبد الرحمن فرغل، وعبد الله رضا.

والعرض مستوحى من مسرحية «هبط الملاك في بابل» للكاتب فريدريش دورينمات، بصياغة شعرية للكاتب المسرحي والشاعر محمد زناتي، وموسيقى حاتم عزت، والتوزيع الموسيقي لشهاب عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين، ونحت العرائس محمود الطوبجي، والمادة الفيلمية منار زين، وتنفيذ العرائس عمر عبد اللطيف، ومخرج منفذ رفعت ريان، ومن إخراج الدكتور رضا حسنين.

ويستقبل مسرح القاهرة للعرائس جمهوره لمشاهدة «قطرة ندى» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 42 جنيهًا.