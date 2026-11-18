شهدت فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تنظيم ندوة خاصة بعنوان «خمسون عامًا على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما وماذا منحته السينما في المقابل؟»، والتي جمعت عددًا من الشخصيات التي تولت مسؤولية إدارة المهرجان على مدار تاريخه، لاستعادة أبرز المحطات التي مر بها، ومناقشة التحديات التي واجهت إداراته المختلفة، ورؤيتهم لمستقبله ودوره في دعم صناعة السينما.

وشهدت الندوة مناقشات حول طبيعة العلاقة بين مهرجان القاهرة السينمائي وصناع الأفلام، وما قدمه الحدث السينمائي الأبرز في مصر على مدار سنوات طويلة للفن السابع، إلى جانب استعراض التجارب الإدارية المختلفة ومحاولات التطوير التي شهدها المهرجان، في ظل المتغيرات التي طرأت على صناعة المهرجانات السينمائية محليًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، تحدث الفنان حسين فهمي عن تجربته في رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستعيدًا عددًا من الصعوبات التي واجهته خلال فترة توليه المسؤولية، خاصة في المراحل الأولى، موضحًا أن مسألة التمويل كانت من أبرز التحديات التي تطلبت منه بذل جهود كبيرة من أجل الحفاظ على مكانة المهرجان والعمل على تطويره.

وكشف فهمي أنه واجه انتقادات وهجومًا بسبب محاولاته إدخال تغييرات وتطويرات على شكل المهرجان وآليات تنظيمه، مشيرًا إلى أن السعي نحو تحديث المهرجان والارتقاء بمستواه لم يكن دائمًا محل اتفاق من الجميع، رغم أن الهدف الأساسي كان تعزيز مكانته السينمائية والاقتراب به من المعايير الدولية للمهرجانات الكبرى.

وتطرق الفنان حسين فهمي إلى طبيعة المسؤولية التي يتحملها رئيس المهرجان، مؤكدًا أن الحفاظ على تاريخه ومكانته يتطلب العمل المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق في السنوات السابقة، خاصة أن المهرجان يمتلك تاريخًا عريقًا ومكانة مهمة على خريطة السينما العربية والدولية.

حسين فهمي يستعيد مرحلة ما بعد استقالته من رئاسة المهرجان

واستعاد حسين فهمي خلال الندوة الفترة التي أعقبت مغادرته رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أن الإعلامي شريف الشوباشي تولى المسؤولية خلفًا له، وأنه حرص وقتها على توجيه نصيحة له بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال فترة رئاسته، والعمل على استكمال مسيرة التطوير بدلًا من إهدار الجهود السابقة.

وأشار فهمي إلى أن شريف الشوباشي تعامل مع ما تحقق من خطوات بصورة إيجابية، ونجح في الحفاظ على عدد من المكتسبات التي شهدها المهرجان، وهو ما يعكس أهمية البناء على جهود الإدارات السابقة، باعتبار أن تطوير المهرجان مسؤولية ممتدة لا ترتبط بشخص أو إدارة بعينها.

وشددت المناقشات على أن استمرارية النجاح في إدارة المهرجانات السينمائية تعتمد على تراكم الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة، إلى جانب امتلاك رؤية واضحة للتطوير والتحديث، بما يضمن الحفاظ على هوية المهرجان وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات الفنية والتنظيمية.

شريف الشوباشي يكشف سبب عودته للمهرجان

ومن جانبه، كشف شريف الشوباشي عن موقفه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عقب استقالته من رئاسته عام 2006، موضحًا أنه اتخذ قرارًا في ذلك الوقت بالابتعاد عن المهرجان ومقاطعة فعالياته، لدرجة أنه لم يكن يذهب إلى دار الأوبرا المصرية لحضور أنشطته.

وأضاف الشوباشي أنه استمر بعيدًا عن المشاركة في فعاليات المهرجان لسنوات طويلة، إلا أنه قرر العودة وحضور الندوة الحالية تقديرًا للفنان حسين فهمي، مؤكدًا أن وجوده كان الدافع الأساسي وراء استجابته للمشاركة والعودة إلى المهرجان بعد فترة من الغياب.

وحمل حديث الشوباشي جانبًا إنسانيًا لافتًا خلال الندوة، إذ عكس تقديره للعلاقة التي تجمعه بحسين فهمي، رغم اختلاف المراحل والتجارب التي مر بها كل منهما خلال توليه مسؤولية إدارة المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي يستعيد خمسين عامًا من تاريخه

وتأتي ندوة «خمسون عامًا على السجادة الحمراء» ضمن الفعاليات التي تحتفي بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتفتح المجال أمام رؤسائه السابقين لاستعراض تجاربهم ورؤاهم بشأن مسيرة أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.

كما سلطت الندوة الضوء على التحديات التي واجهت الإدارات المتعاقبة، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو التطوير أو الحفاظ على الحضور الدولي، فضلًا عن أهمية وجود رؤية مستمرة تضمن للمهرجان مواصلةv دوره في دعم صناع السينما والتعريف بالتجارب السينمائية المختلفة.

وتعكس هذه المناقشات أهمية توثيق تاريخ المهرجان والاستفادة من خبرات الشخصيات التي ساهمت في إدارته، خاصة أن كل مرحلة شهدت تحديات وظروفًا مختلفة، لكنها أسهمت في تشكيل هويته ومكانته الحالية.

ويظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، بما يمتلكه من تاريخ ممتد وإسهامات في دعم صناعة الأفلام، وهو ما يجعل الحفاظ على مكتسباته والعمل على تطويره مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الإدارات المتعاقبة وصناع السينما والمؤسسات الثقافية.