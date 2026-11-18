نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، رحلة ميدانية لشباب البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، إلى محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، تحت رعاية المهندس "محمد عفيفي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

شرح لمكونات المحطة

ونظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة الرحلة لصالح أبناء المحافظات الحدودية، وتضمنت جولة داخل المحطة، استمع خلالها المشاركون إلى شرح تفصيلي عن مراحل التحلية، بدءاً من سحب المياه من البحر وحتى إنتاج مياه شرب آمنة وعالية الجودة، مع إتاحة الفرصة لهم للتعرف على الأجهزة والآليات المستخدمة والرد على استفساراتهم.

وأبدى المشاركون اهتماماً كبيراً بالمعلومات التي اكتسبوها خلال الزيارة، مؤكدين أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. وتعد الرحلة نموذجاً للتعلم التجريبي الذي يربط الطلاب بالواقع العملي، ويسهم في بناء جيل يقدر قيمة الماء ويدعم مستقبل أكثر استدامة.