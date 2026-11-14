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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الموارد المائية ومحافظ مطروح يفتتحان محطة رفع الغزالات لتطوير منظومة الري بواحة سيوة

وزير الرى ومحافظ مطروح خلال زيارة سيوة
وزير الرى ومحافظ مطروح خلال زيارة سيوة
ايمن محمود

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، محطة رفع الغزالات بواحة سيوة، بطاقة تصريفية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك بحضور اللواء طارق فتحي الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية.

تطوير منظومة الري

يأتي افتتاح المحطة في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منظومة الري والصرف الزراعي بواحة سيوة، والتي تتضمن تنفيذ خط طرد بطول 24 كم، لتوصيل المياه حتى القناة الناقلة، من خلال أعمال تنفذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يسهم في استكمال منظومة نقل وتصريف المياه وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية بالواحة.

وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واللتين تضمنتا إغلاق 112 بئرًا عشوائيًا، وإنشاء 12 بئرًا للري بعمق يصل إلى 1200 متر، إلى جانب تنفيذ القناة الناقلة بطول 34 كم حتى منطقة عين جمبي، وإنشاء محطة انطفير، وتنفيذ شبكات الري والأعمال المرتبطة بتطوير المنظومة.

كما تشمل أعمال المرحلة الحالية تنفيذ خط طرد من مواسير البولي إيثيلين بقطر 900 مم، بطول 24 كم، إلى جانب أعمال حفر وتجهيز أحواض التجميع والأعمال الخرسانية اللازمة، بما يدعم كفاءة تشغيل المحطة وربطها بمنظومة القناة الناقلة.

من جانبه، رحب محافظ مطروح بزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى واحة سيوة، مثمنًا جهود وزارة الموارد المائية والري والتعاون المثمر مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الري والصرف الزراعي، ومؤكدًا أهمية استكمال هذه المشروعات لما تمثله من أهمية استراتيجية في الحفاظ على الموارد المائية والأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة بواحة سيوة.

حضر افتتاح المحطة كل من النائبة فتحية السنوسي والحاج بلال، من كبار مشايخ سيوة ورضا عطا الله، رئيس مدينة سيوة، المهندس مصطفى صابر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والرى بمطروح واللجنة الدائمة ومشايخ سيوة.

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