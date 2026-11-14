قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر
محمد شحتة

شهد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

حضر الحفل لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية من بينهم: الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد سليمان، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أركان حرب ربيع حماد جلاله، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سابقًا، والدكتور عبد الفتاح الهواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا الأسبق، ولفيف من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية للطالب عبد الرحمن مهدي، تلاها كلمة للدكتور مصطفى الحلوس، المشرف على المقرأة، التي رحب فيها برئيس جامعة الأزهر والمحافظ وجميع ضيوف الحفل، مقدمًا عرضًا تعريفيًّا ببرنامج المقرأة معلنًا إنشاء فرع جديد للمقرأة في قرية طنوشر بالمحلة، داعيًا- الله تعالى- أن يديم أثر تلك النعمة في الحفاظ على كتاب الله تعالى.

ورحب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر بمحافظ الغربية والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والحضور، معبرًا عن سعادته بالاحتفال بأهل القرآن، مؤكدًا أنهم الصفوة الذين خصهم الله- تعالى- لحفظ كتابه؛ إذ اصطفى الله -تعالى- له شيوخًا وحفظة، مؤكدًا شرف خدمة أهل القرآن ودعم جامعة الأزهر للمقرأة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن القرآن الكريم منهج متكامل لبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة أن ينعكس حفظه وفهم علومه على أخلاق حامليه، داعيًا خريجي المقرأة إلى أن يكونوا قدوة في التواضع وحسن التعامل والالتزام بالقيم التربوية التي تعلموها في رحلة حفظهم لكتاب، بما يمثل انعكاسًا لأخلاق القرآن في سلوكهم.

وأشاد رئيس الجامعة بدور كلية القرآن الكريم في خدمة كتاب الله- تعالى- وعلومه، وتخريجها أجيالًا تتقن القرآن حفظًا ودراسة، مشيرًا إلى أن الموسم الرابع من المقرأة القرآنية تمثل فرصة متجددة للتواصل مع كتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط به.

وتبادل رئيس الجامعة ومحافظ الغربية الدروع التذكارية، كما أهدت المقرأة دروعًا تقديرية إلى فضيلة الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر ونائبه الدكتور رمضان الصاوي، وإلى محافظ الغربية؛  تقديرًا لدعمهم لمسيرة المقرأة.

الأزهر جامعة الأزهر محافظ الغربية قراءة القرآن القرآن الكريم القراءات العشر جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

خالد كمال وزوجته

في أجواء عائلية.. خالد كمال يعقد قرانه بحضور أصدقائه من الوسط الفني

محسن احمد

محسن أحمد يعبر عن استيائه من مهرجان القاهرة السينمائي: آه يا زمن

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين: تحمست فورًا للمشاركة في «برلين».. وأتعلم من أفلام سعاد حسني وأحمد زكي.. فيديو

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد