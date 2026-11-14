رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

شهد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

حضر الحفل لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية من بينهم: الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد سليمان، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أركان حرب ربيع حماد جلاله، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سابقًا، والدكتور عبد الفتاح الهواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا الأسبق، ولفيف من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية للطالب عبد الرحمن مهدي، تلاها كلمة للدكتور مصطفى الحلوس، المشرف على المقرأة، التي رحب فيها برئيس جامعة الأزهر والمحافظ وجميع ضيوف الحفل، مقدمًا عرضًا تعريفيًّا ببرنامج المقرأة معلنًا إنشاء فرع جديد للمقرأة في قرية طنوشر بالمحلة، داعيًا- الله تعالى- أن يديم أثر تلك النعمة في الحفاظ على كتاب الله تعالى.

ورحب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر بمحافظ الغربية والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والحضور، معبرًا عن سعادته بالاحتفال بأهل القرآن، مؤكدًا أنهم الصفوة الذين خصهم الله- تعالى- لحفظ كتابه؛ إذ اصطفى الله -تعالى- له شيوخًا وحفظة، مؤكدًا شرف خدمة أهل القرآن ودعم جامعة الأزهر للمقرأة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن القرآن الكريم منهج متكامل لبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة أن ينعكس حفظه وفهم علومه على أخلاق حامليه، داعيًا خريجي المقرأة إلى أن يكونوا قدوة في التواضع وحسن التعامل والالتزام بالقيم التربوية التي تعلموها في رحلة حفظهم لكتاب، بما يمثل انعكاسًا لأخلاق القرآن في سلوكهم.

وأشاد رئيس الجامعة بدور كلية القرآن الكريم في خدمة كتاب الله- تعالى- وعلومه، وتخريجها أجيالًا تتقن القرآن حفظًا ودراسة، مشيرًا إلى أن الموسم الرابع من المقرأة القرآنية تمثل فرصة متجددة للتواصل مع كتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط به.

وتبادل رئيس الجامعة ومحافظ الغربية الدروع التذكارية، كما أهدت المقرأة دروعًا تقديرية إلى فضيلة الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر ونائبه الدكتور رمضان الصاوي، وإلى محافظ الغربية؛ تقديرًا لدعمهم لمسيرة المقرأة.