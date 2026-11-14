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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يدافع عن محمد صلاح: مش كائن فضائي.. ومن حقه يكون عنده إيجابيات وسلبيات

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

دافع الإعلامي كريم رمزي عن النجم المصري محمد صلاح، في ظل الجدل الدائر حوله خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صلاح إنسان طبيعي لديه مميزات وعيوب، مثل أي شخص، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره شخصية مثالية لا تخطئ.

كريم رمزي

وكتب كريم رمزي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن محمد صلاح ليس كائنًا فضائيًا، بل إنسان لديه إيجابيات وسلبيات، ومن الطبيعي أن يقدم مواقف عظيمة وأخرى قد تكون خاطئة، مشيرًا إلى أن التعامل مع عيوب الآخرين يتطلب قدرًا من التسامح والتفهم، خاصة أن كل إنسان لديه عيوبه الخاصة.

وأوضح أن صلاح عندما سافر إلى أوروبا كان يسعى لتحقيق مجده الشخصي وبناء مسيرته الاحترافية، تمامًا مثل أي شخص يسعى للحصول على فرصة عمل أفضل وتحقيق مكانة كبيرة في مجاله، مؤكدًا أن هذا لا يقلل من قيمة ما قدمه لمصر.

وأشار رمزي إلى أن صلاح، رغم سعيه لتحقيق طموحاته الشخصية، منح المصريين لحظات استثنائية من الفخر والسعادة، بعدما أصبح اسم مصر حاضرًا في أكبر المحافل الكروية العالمية، لافتًا إلى أن المصريين كانوا يشعرون بالفخر عندما يعرفهم أشخاص من جنسيات مختلفة باعتبارهم أبناء بلد محمد صلاح.

وأضاف أن صلاح قدم الكثير مع منتخب مصر، وحقق أرقامًا قياسية، كما كان مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين الذين كانوا يرون أن الاحتراف في الدوريات الأجنبية حلم بعيد المنال، قبل أن يصبح الطريق أكثر وضوحًا أمام أسماء مثل عمر مرموش وحمزة عبد الكريم وغيرهما.

وأكد الإعلامي أن من الطبيعي أن يتمنى الجمهور رؤية صلاح بصورة مثالية، باعتباره نجمًا يحبه ويقدره، لكن لا يوجد إنسان كامل أو خالٍ من الأخطاء، مشددًا على أهمية تجاوز العيوب أو التعامل معها بهدوء، والاستمتاع بما يقدمه اللاعب من إنجازات ومواقف إيجابية.

واختتم كريم رمزي حديثه بالتأكيد على أن قيمة ما قدمه محمد صلاح ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين، موضحًا أن السنوات المقبلة قد تجعل الجمهور يتذكر إنجازاته ولحظات الفخر التي عاشها بفضله أكثر من الخلافات والانتقادات الحالية.

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