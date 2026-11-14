قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق عكاشة يرد على تصريحات حسن شحاتة بشأن أزمة صلاح: لأول مرة أختلف مع المعلم

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة اختلافه مع أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، بشأن مكانة محمد صلاح في تاريخ كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق هو أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية وهدافها التاريخي.

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لأول مرة في تاريخ حياتي أختلف مع الأسطورة الذي أعشقه عشق وحب لم يكن عندي لنجم مثله، هو المعلم حسن شحاتة، ربنا يعطيه الصحة».

وأضاف: «أنا بقول محمد صلاح هو أسطورة الكرة المصرية وأعظم لاعب في تاريخ مصر الكروي وهدافها التاريخي، ومن حق اتحاد الكرة إقالة مدرب بل مدربين من أجله، صلاح فرعون مصري أصيل».

وجاءت تصريحات عكاشة عقب الجدل الذي أثير بشأن طريقة تعامل الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع محمد صلاح، وما صاحب ذلك من نقاشات حول مكانة قائد الفراعنة وضرورة تقدير دوره داخل المنتخب.

وعلى صعيد نتائج المنتخب الوطني، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر في القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب توليه المسؤولية خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على مالاوي

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على مالاوي

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط.

- منتخب مالاوي – 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على مالاوي، ليواصل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمد صلاح ليفربول الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

ترشيحاتنا

محمد هاني

الأهلي يجهز عرضًا لتجديد عقد محمد هاني 3 مواسم.. وحملة إعلانية خارج رعاة النادي

محمد صلاح

كريم رمزي يدافع عن محمد صلاح: مش كائن فضائي.. ومن حقه يكون عنده إيجابيات وسلبيات

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة عن علي ماهر بعد ظهوره الأول مع منتخب مصر: أسطى كبير وذكاء فطري

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد