توفيق عكاشة يرد على تصريحات حسن شحاتة بشأن أزمة صلاح: لأول مرة أختلف مع المعلم

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة اختلافه مع أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، بشأن مكانة محمد صلاح في تاريخ كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق هو أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية وهدافها التاريخي.

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لأول مرة في تاريخ حياتي أختلف مع الأسطورة الذي أعشقه عشق وحب لم يكن عندي لنجم مثله، هو المعلم حسن شحاتة، ربنا يعطيه الصحة».

وأضاف: «أنا بقول محمد صلاح هو أسطورة الكرة المصرية وأعظم لاعب في تاريخ مصر الكروي وهدافها التاريخي، ومن حق اتحاد الكرة إقالة مدرب بل مدربين من أجله، صلاح فرعون مصري أصيل».

وجاءت تصريحات عكاشة عقب الجدل الذي أثير بشأن طريقة تعامل الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع محمد صلاح، وما صاحب ذلك من نقاشات حول مكانة قائد الفراعنة وضرورة تقدير دوره داخل المنتخب.

وعلى صعيد نتائج المنتخب الوطني، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر في القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب توليه المسؤولية خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على مالاوي

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على مالاوي

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط.

- منتخب مالاوي – 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على مالاوي، ليواصل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.